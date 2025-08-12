Українська
Экономика

Двойной стаж: кто получает право на досрочную пенсию в Украине

Анастасия Крыщук

Кто имеет право на двойной стаж в Украине. Источник: Freepik

В Украине отдельные группы работников имеют право на двойной страховой стаж: каждый отработанный год им засчитывают по два года. Это позволяет им выйти на пенсию раньше других граждан.

При назначении пенсии учитывается стаж, в котором вдвойне засчитываются периоды работы в тяжелых, опасных или экстремальных условиях, говорится в Пенсионном фонде Украины. При таких обстоятельствах каждый отработанный год засчитывается как два, что позволяет досрочно выйти на пенсию.

Основные категории работников, имеющих право на двойной стаж, включают:

  • Подземные профессии: работники шахт, рудников, метро и обслуживающие подземные коммуникации.
  • Сотрудники в экстремальных климатических условиях: Крайний Север, высокогорье и другие регионы с неблагоприятным климатом.
  • Военные: участники боевых операций, антитеррористических мер и других опасных задач.
  • Медицинские работники с повышенным риском: работники противотуберкулезных диспансеров, психиатрических и инфекционных учреждений (в том числе работавшие до 1 января 2004 года).
  • Работники водного транспорта выполняют длительные рейсы в специфических условиях.
  • Люди, вовлеченные в ликвидацию чрезвычайных ситуаций – аварий, катастроф, стихийных бедствий.
  • Работники, занятые во вредных или особенно вредных условиях труда, таких как шум, вибрации, радиация, токсичные вещества.

Как пользоваться правом на досрочный выход на пенсию?

Чтобы получить пенсию раньше благодаря двойным годам стажа, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, предоставив подтверждающие документы:

  • Записи в трудовой книжке;
  • Справки от работодателя;
  • Выдержки из нормативных актов, регламентирующих условия труда.

Благодаря этому ПФУ учтет двойной стаж при оформлении пенсии, что позволит выйти на заслуженный отдых раньше.

