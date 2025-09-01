Эксперты назвали топ-5 лучших новых кроссоверов, которые можно купить в 2025 году

Рынок кроссоверов настолько переполнен различными вариантами, что потенциальным покупателям бывает непросто определиться с оптимальным выбором. Однако помочь в этом вопросе могут автоспециалисты.

Издание Top Gear составило подборку из пяти самых интересных новых кроссоверов, доступных для приобретения в 2025 году. Эксперты описали ключевые преимущества каждой из представленных моделей.

Топ-5 лучших кроссоверов 2025 года:

1. Kia EV3

Kia EV3 получила звание лучшего кроссовера 2025 года. Специалисты отметили, что этот электрический SUV сочетает современный дизайн с высокой практичностью.

В публикации подчеркнули комфортное управление и значительный запас хода модели. Кроме того, эксперты положительно оценили уровень оснащения автомобиля.

2. Dacia Duster

Отмечается, что Dacia Duster является одним из самых удачных решений среди доступных кроссоверов. Эксперты отметили, что эта модель не перегружена лишними функциями, характерными для многих конкурентов. Также в материале отметили просторный салон автомобиля и комфорт при езде.

3. Volvo EX30

Специалисты отмечают, что Volvo EX30 отличается выгодным сочетанием цены и оснащения. Они подчеркнули, что электрический кроссовер оснащен удобным салоном и имеет достаточный запас хода.

4. Ford Puma

Издание пишет, что Ford Puma демонстрирует лучшие показатели по сравнению с такими конкурентами, как Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Эксперты отметили, что автомобиль отличается комфортным управлением и современным внешним видом.

5. Hyundai Kona

По словам экспертов, Hyundai Kona не имеет явных преимуществ среди конкурентов, но и не оставляет плохого впечатления. По их мнению, это универсальный кроссовер, который подходит для большинства повседневных нужд.

