Эксперты назвали Топ-6 подержанных авто, которые 'съедят' все деньги на ремонт

Если планируете покупку автомобиля с пробегом по выгодной цене, стоит проявить бдительность. В большинстве случаев слишком низкая цена машины на вторичном рынке свидетельствует о ее склонности к регулярным и дорогостоящим поломкам.

Ниже приведен перечень популярных моделей, которых лучше избегать, чтобы не тратить большие суммы на ремонты.

Проблемные модели и их слабые стороны:

1. Nissan Murano – удобный в управлении кроссовер, однако его вариатор имеет ограниченный ресурс (примерно 120–180 тыс. км) и быстро изнашивается, что проявляется в рывках и пробуксовках. Восстановление трансмиссии обойдется владельцу в 100–200 тыс. грн. Кроме того, V6-двигатель часто страдает от подтекания масла.

2. Land Rover Freelander II (2006–2014) с дизельным мотором 2.2 привлекает стильным дизайном и системой полного привода, однако агрегаты требуют частого ухода. Чаще всего владельцы сталкиваются с неисправностями форсунок, топливного насоса высокого давления и цепи ГРМ. Кроме того, муфта полного привода нередко выходит из строя уже на пробеге 120–150 тыс. км, а ее ремонт обходится в значительную сумму.

3. Chevrolet Captiva и Opel Antara, выпускавшиеся в 2006–2017 годах с дизельными моторами, часто создают впечатление надежных авто, однако на практике нередко страдают от неисправностей топливной системы, турбонагнетателя, клапана EGR и сажевого фильтра. Уже после пробега около 70 тыс. км обычно возникает необходимость в ремонте ГРМ и сцепления. Восстановление двигателя может обойтись владельцу в пределах 50–100 тыс. грн. Бензиновые модификации менее требовательны в обслуживании, но отличаются более высоким расходом топлива.

4. Mercedes-Benz ML W164 (2005–2011) с бензиновыми двигателями M272 и M273 имеет характерные слабые стороны: быстрый износ балансирных валов и цепи ГРМ, что в итоге может привести к серьезным повреждениям двигателя. Стоимость такого ремонта обычно колеблется в пределах 50–100 тыс. грн. Дополнительно к проблемным узлам относятся автоматическая коробка передач, система полного привода и электроника. Наиболее оптимальным и надежным вариантом среди всех модификаций считается дизельная версия с мотором 3.0 CDI.

5. Ford Focus третьего поколения (2011–2018) с двигателем 1.6 в паре с коробкой Powershift имеет ряд типичных недостатков: перегрев трансмиссии, рывки во время движения и быстрый износ сцепления. Обычно ресурс этой КПП не превышает 100–120 тыс. км, после чего ремонт может обойтись в 80–150 тыс. грн. Специалисты советуют отдавать предпочтение версии с 2.0-литровым двигателем и классическим автоматом, которая считается гораздо более надежной.

6. Volkswagen Touareg первого поколения (до 2006 года) хоть и отличается привлекательным дизайном, но имеет ряд проблем. В версии с дизельным мотором 3.0 TDI ненадежной оказалась цепь ГРМ, для его замены приходится демонтировать двигатель. Кроме того, пневмоподвеска часто выходит из строя еще до пробега в 80 тыс. км, а также часто ломаются раздаточные материалы, редукторы и муфты. В результате затраты на ремонт способны сравниться с ценой самого авто.

