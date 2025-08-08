Эксперты советуют покупать эти авто подержанными: о каких моделях идет речь
Приобретение автомобиля с пробегом может стать гораздо более разумной инвестицией, чем покупка новой машины. Некоторые модели быстро теряют рыночную стоимость, но при этом остаются надежными и способны служить владельцу многие годы.
Об этом сообщил GOBankingRates. Марк Бенек из компании Westland Auto Sales отмечает: например, Toyota Camry заметно обесценивается в первые пять лет, но в дальнейшем стабильно держит цену. Благодаря этому авто можно эксплуатировать годами и впоследствии выгодно перепродать.
Подобная ситуация с Mazda – такие машины быстро дешевеют, что выгодно для ищущих надежное авто по доступной цене.
А автомеханик Джон Лин, владелец JB Motor Works из Филадельфии, советует обратить внимание на Honda Civic 2018 года. По его словам, модель с пробегом около 60 000 км будет стоить гораздо меньше новой, но будет экономичной, удобной и долговечной.
Читайте также: Без "китайцев": названы самые дешевые новые авто в Украине в 2025 году
Выгодные б/у модели
Toyota Camry
- Новая: ≈ $28 700
- 6-летняя модель - экономия до 40%
Hyundai Elantra
- Новая: ≈ $22 125
- Модель 6-летней давности – скидка более 50%
Мазда 3
- Новая: от $23 950
- Подержанная 2018 — почти вдвое дешевле
Toyota Tacoma
- Новая: от $31 590
- Подержанная - от $22 500
- Эти авто известны своей надежностью, даже модели 2001 года часто дороже некоторых авто 2010-х годов других брендов.
Chevrolet Silverado 1500
- Новая: от $37 000
- Модель 2018 года – в пределах $19 996–33 991
- Машины в возрасте 5–10 лет могут прослужить еще долго
Honda Accord
- Новая: от $28 295
- 6-летняя – дешевле на около 40%
Honda Civic
- Новая: $24 250
- Подержанная 2018 года - от $14 415
Toyota RAV4
- Новая: от $29 250
- Модель 2018 года с пробегом 80 000 км - на 25% дешевле
Subaru Outback
- Новая: стартует от $29 010
- Версия 2018 года - на четверть дешевле
Покупка проверенных подержанных авто – это способ получить надежный транспорт за гораздо меньшие деньги. Если вы готовы пожертвовать запахом новой машины ради практичности – это может быть самым умным выбором.
Раньше мы рассказывали, что скрывают китайские автомобили.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!