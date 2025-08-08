Эксперты советуют покупать эти авто подержанными: о каких моделях идет речь

Приобретение автомобиля с пробегом может стать гораздо более разумной инвестицией, чем покупка новой машины. Некоторые модели быстро теряют рыночную стоимость, но при этом остаются надежными и способны служить владельцу многие годы.

Об этом сообщил GOBankingRates. Марк Бенек из компании Westland Auto Sales отмечает: например, Toyota Camry заметно обесценивается в первые пять лет, но в дальнейшем стабильно держит цену. Благодаря этому авто можно эксплуатировать годами и впоследствии выгодно перепродать.

Подобная ситуация с Mazda – такие машины быстро дешевеют, что выгодно для ищущих надежное авто по доступной цене.

А автомеханик Джон Лин, владелец JB Motor Works из Филадельфии, советует обратить внимание на Honda Civic 2018 года. По его словам, модель с пробегом около 60 000 км будет стоить гораздо меньше новой, но будет экономичной, удобной и долговечной.

Выгодные б/у модели

Toyota Camry

Новая: ≈ $28 700

6-летняя модель - экономия до 40%

Hyundai Elantra

Новая: ≈ $22 125

Модель 6-летней давности – скидка более 50%

Мазда 3

Новая: от $23 950

Подержанная 2018 — почти вдвое дешевле

Toyota Tacoma

Новая: от $31 590

Подержанная - от $22 500

Эти авто известны своей надежностью, даже модели 2001 года часто дороже некоторых авто 2010-х годов других брендов.

Chevrolet Silverado 1500

Новая: от $37 000

Модель 2018 года – в пределах $19 996–33 991

Машины в возрасте 5–10 лет могут прослужить еще долго

Honda Accord

Новая: от $28 295

6-летняя – дешевле на около 40%

Honda Civic

Новая: $24 250

Подержанная 2018 года - от $14 415

Toyota RAV4

Новая: от $29 250

Модель 2018 года с пробегом 80 000 км - на 25% дешевле

Subaru Outback

Новая: стартует от $29 010

Версия 2018 года - на четверть дешевле

Покупка проверенных подержанных авто – это способ получить надежный транспорт за гораздо меньшие деньги. Если вы готовы пожертвовать запахом новой машины ради практичности – это может быть самым умным выбором.

