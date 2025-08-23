Экзотические фрукты дешевле картофеля: украинка рассказала о ценах в Германии

Украинка Ольга уже несколько лет проживает в Германии и часто удивляется тамошним ценам, ведь они существенно отличаются от украинских. По ее словам, в немецких супермаркетах привычные для нас продукты иногда оказываются достаточно дорогими, в то время как деликатесы и экзотические товары могут стоить дешевле, чем в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал. Больше всего Ольгу удивило то, что в Германии немало "экзотических" продуктов иногда стоят дешевле обычного картофеля. К примеру, тропические фрукты или товары английской кухни обойдутся довольно недорого. В то же время мясо в немецких магазинах значительно дороже.

В то же время, веганские продукты оказались доступнее – страна создает условия, чтобы потребление мяса было менее выгодным, а качественные и вкусные альтернативы были в свободном доступе, – поделилась девушка.

Социальная жизнь в Германии удивила Ольгу своей доступностью – здесь можно посетить множество бесплатных или очень недорогих мероприятий, таких как спортивные секции, пешие походы, музыкальные фестивали или открытые общественные бассейны. По ее мнению, в Украине подобные развлечения стоили бы гораздо дороже.

Наибольшие расходы ожидают тех, кто снимает жилье – аренда в Германии обходится дорого.

Ольга отмечает, что аренда жилья в Германии значительно превышает украинские цены, даже если учитывать соотношение прожиточного минимума в обеих странах. К примеру, аренда комнаты (а не целой квартиры) может "съедать" от 30 до 60% минимальной зарплаты, в зависимости от города.

Высоки и расходы на обязательное медицинское страхование. Для студентки эта статья расходов составляет 160 евро в месяц, а впоследствии вырастет до 280 евро – это примерно 25% минимальной зарплаты.

Еще одной значительной нагрузкой для бюджета является питание вне дома и кофе в кафе. По словам Ольги, качество пищи часто оставляет желать лучшего, а цены при этом достаточно высокие. Дешевых заведений для студентов или школьников почти нет.

"Дорого повсюду и для всех одинаково", – подытожила украинка.

