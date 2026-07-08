Государственная помощь украинским семьям: кто может получить до 54 тысяч гривен

Украинские семьи, пострадавшие в результате войны, могут получить многоцелевую денежную помощь в размере до 54 тысяч гривен. Программа уже действует на подконтрольной Украине территории, а прием заявок открыт.

Программу реализует благотворительная организация "Каритас" совместно с международными партнерами при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Ее цель – оказать финансовую поддержку наиболее уязвимым категориям населения. Об этом пишет infohub.

Кто может претендовать на выплаты

Право на помощь имеют домохозяйства, отвечающие определенным критериям уязвимости. В частности, заявку могут подать семьи, в составе которых:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

семьи, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

лица в возрасте от 60 лет;

люди с тяжелыми заболеваниями;

одинокие матери, самостоятельно воспитывающие детей.

Подать заявку могут председатель домохозяйства, его муж или жена, дети до 23 лет, родители заявителя, а также бабушка или дедушка, если они находятся на его содержании. Другие члены семьи, не принадлежащие к этому списку, могут обратиться отдельно.

Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право

Какой размер помощи

Сумма выплаты составляет 10800 гривен на каждого члена домохозяйства. Следовательно, семья из пяти человек может получить до 54 тысяч гривен. Средства имеют многоцелевое назначение, поэтому их разрешено использовать на необходимые потребности: приобретение продуктов питания, лекарств, средств гигиены, оплату коммунальных услуг и другие повседневные расходы.

Как подать заявку

Организаторы обращают внимание, что при регистрации заявителей не просят сообщать реквизиты банковских карт, счетов или другую конфиденциальную финансовую информацию.

В то же время, сама подача заявки еще не означает автоматического начисления средств. Окончательное решение о предоставлении помощи принимается после проверки документов и соответствия заявителя по установленным критериям программы.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!