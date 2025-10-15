Готовимся к зиме: как подать заявку на получение твердого топлива и кто имеет на это право

Граждане, проживающие в районах, где продолжаются или ранее шли боевые действия, могут подать заявку на получение денежной помощи для приобретения твердого топлива на отопительный сезон до 24 октября 2025 года. Правительство приняло решение продлить срок подачи таких заявлений.

Как сообщает правительство, те, кто не успел обратиться за помощью до 24 августа, теперь имеют возможность сделать это до конца октября. Подать заявку можно в местный орган социальной защиты населения по задекларированному или фактическому месту жительства.

Дополнительную финансовую поддержку получат также домохозяйства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица, пользующиеся льготами или субсидиями на приобретение твердого топлива, но не получавшие помощи от международных организаций.

Согласно правительственной программе поддержки, в 2025-2026 отопительном сезоне каждое домохозяйство, отвечающее установленным критериям, может рассчитывать на 19,4 тысяч гривен для покупки дров, угля, брикетов или пеллет.

Помощь предназначена для жителей населенных пунктов, расположенных в пределах 10 км от зоны боевых действий или государственной границы с Россией – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Важным условием является наличие в домохозяйстве отопительной системы, работающей на твердом топливе.

Программа направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения — внутренне перемещенных лиц, многодетных и малообеспеченных семей, одиноких родителей, пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в дополнительной помощи в зимний период.

