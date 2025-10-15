Готуємось до зими: як подати заявку на отримання твердого палива та хто має на це право

Громадяни, які проживають у районах, де тривають або раніше відбувалися бойові дії, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги для придбання твердого палива на опалювальний сезон до 24 жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення продовжити термін подачі таких заяв.

Як повідомляє уряд, ті, хто не встиг звернутися по допомогу до 24 серпня, тепер мають можливість зробити це до кінця жовтня. Подати заявку можна до місцевого органу соціального захисту населення за задекларованим або фактичним місцем проживання.

Додаткову фінансову підтримку отримають також домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, що користуються пільгами або субсидіями на придбання твердого палива, але не отримували допомоги від міжнародних організацій.

Відповідно до урядової програми підтримки, у 2025–2026 опалювальному сезоні кожне домогосподарство, яке відповідає встановленим критеріям, може розраховувати на 19,4 тисячі гривень для купівлі дров, вугілля, брикетів чи пелетів.

Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

Допомога призначена для мешканців населених пунктів, розташованих у межах 10 км від зони бойових дій або державного кордону з Росією — у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Важливою умовою є наявність у домогосподарстві системи опалення, що працює на твердому паливі.

Програма спрямована на підтримку соціально вразливих категорій населення — внутрішньо переміщених осіб, багатодітних і малозабезпечених родин, самотніх батьків, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують додаткової допомоги в зимовий період.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!