Гроза и до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на неделю

С 27 апреля по 3 мая в Украине прогнозируется переменная погода с периодическими дождями и грозами. После непогоды в конце недели температурный фон постепенно стабилизируется, однако в начале мая в большинстве областей возможны кратковременные осадки и локальные ливни.

Больше солнечных дней синоптики ожидают в середине недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на неделю в Украине 27 апреля, понедельник

Север: ночью +6...+10°, днем +14...+17°, облачно с прояснениями.

Юг: ночью +10...+14°, днем +18...+21°, преимущественно солнечно.

Запад: ночью +5...+9°, днем +13...+16°, переменная облачность, местами небольшой дождь.

Восход: ночью +8...+12°, днем +17...+20°, облачно с прояснениями.

Центр: ночью +7...+11°, днем +15...+18°, переменная облачность.

Киев: ночью +7...+9°, днем +15...+16°, без существенных осадков.

28 апреля, вторник

Север: +7...+10° ночью, +16...+19° днем, солнечно.

Юг: +11...+15° ночью, +20...+23° днем, ясно.

Запад: +6...+10° ночью, +17...+20° днем, облачно с прояснениями.

Восход: +9...+13° ночью, +19...+22° днем, переменная облачность.

Центр: +8...+12° ночью, +18...+21° днем, солнечно.

Киев: +8...+10° ночью, +17...+19° днем, малооблачно.

29 апреля, среда

Север: +8...+11° ночью, +18...+21° днем.

Юг: +12...+16° ночью, +22...+25° днем, солнечно.

Запад: +9...+12° ночью, +18...+21° днем, после обеда возможен дождь.

Восход: +10...+14° ночью, +21...+24° днем, преимущественно ясно.

Центр: +9...+13° ночью, +20...+23° днем.

Киев: +9...+11° ночью, +19...+21° днем.

30 апреля, четверг

Север: +10...+13° ночью, +17...+20° днем, кратковременный дождь.

Юг: +13...+16° ночью, +21...+24° днем.

Запад: +11...+14° ночью, +16...+19° днем, дожди, местами грозы.

Восход: +12...+15° ночью, +22...+25° днем.

Центр: +11...+14° ночью, +19...+22° днем, возможен дождь.

Киев: +11...+13° ночью, +18...+20° днем, кратковременные осадки.

1 мая, пятница

Север: +9...+12° ночью, +15...+18° днем, дождливая погода.

Юг: +12...+15° ночью, +20...+23° днем, местами гроза.

Запад: +8...+11° ночью, +14...+17° днем, небольшой дождь.

Восход: +11...+14° ночью, +20...+23° днем, местами осадки.

Центр: +10...+13° ночью, +17...+20° днем, дождь.

Киев: +10...+12° ночью, +16...+17° днем, временами дождь.

2 мая, суббота

Север: +8...+11° ночью, +16...+19° днем.

Юг: +11...+14° ночью, +21...+24° днем, солнечно.

Запад: +7...+10° ночью, +17...+20° днем, преимущественно ясно.

Восход: +10...+13° ночью, +19...+22° днем.

Центр: +9...+12° ночью, +18...+21° днем.

Киев: +9...+11° ночью, +17...+18° днем.

3 мая, воскресенье

Север: +9...+12° ночью, +18...+21° днем, солнечно.

Юг: +12...+15° ночью, +23...+26° днем, ясно.

Запад: +10...+13° ночью, +20...+23° днем, переменная облачность.

Восход: +11...+14° ночью, +21...+24° днем, преимущественно солнечно.

Центр: +10...+13° ночью, +20...+23° днем, солнечно.

Киев: +11...+13° ночью, +19...+21° днем, без осадков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!