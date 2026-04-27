Гроза и до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на неделю
С 27 апреля по 3 мая в Украине прогнозируется переменная погода с периодическими дождями и грозами. После непогоды в конце недели температурный фон постепенно стабилизируется, однако в начале мая в большинстве областей возможны кратковременные осадки и локальные ливни.
Больше солнечных дней синоптики ожидают в середине недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на неделю в Украине 27 апреля, понедельник
- Север: ночью +6...+10°, днем +14...+17°, облачно с прояснениями.
- Юг: ночью +10...+14°, днем +18...+21°, преимущественно солнечно.
- Запад: ночью +5...+9°, днем +13...+16°, переменная облачность, местами небольшой дождь.
- Восход: ночью +8...+12°, днем +17...+20°, облачно с прояснениями.
- Центр: ночью +7...+11°, днем +15...+18°, переменная облачность.
- Киев: ночью +7...+9°, днем +15...+16°, без существенных осадков.
28 апреля, вторник
- Север: +7...+10° ночью, +16...+19° днем, солнечно.
- Юг: +11...+15° ночью, +20...+23° днем, ясно.
- Запад: +6...+10° ночью, +17...+20° днем, облачно с прояснениями.
- Восход: +9...+13° ночью, +19...+22° днем, переменная облачность.
- Центр: +8...+12° ночью, +18...+21° днем, солнечно.
- Киев: +8...+10° ночью, +17...+19° днем, малооблачно.
29 апреля, среда
- Север: +8...+11° ночью, +18...+21° днем.
- Юг: +12...+16° ночью, +22...+25° днем, солнечно.
- Запад: +9...+12° ночью, +18...+21° днем, после обеда возможен дождь.
- Восход: +10...+14° ночью, +21...+24° днем, преимущественно ясно.
- Центр: +9...+13° ночью, +20...+23° днем.
- Киев: +9...+11° ночью, +19...+21° днем.
30 апреля, четверг
- Север: +10...+13° ночью, +17...+20° днем, кратковременный дождь.
- Юг: +13...+16° ночью, +21...+24° днем.
- Запад: +11...+14° ночью, +16...+19° днем, дожди, местами грозы.
- Восход: +12...+15° ночью, +22...+25° днем.
- Центр: +11...+14° ночью, +19...+22° днем, возможен дождь.
- Киев: +11...+13° ночью, +18...+20° днем, кратковременные осадки.
1 мая, пятница
- Север: +9...+12° ночью, +15...+18° днем, дождливая погода.
- Юг: +12...+15° ночью, +20...+23° днем, местами гроза.
- Запад: +8...+11° ночью, +14...+17° днем, небольшой дождь.
- Восход: +11...+14° ночью, +20...+23° днем, местами осадки.
- Центр: +10...+13° ночью, +17...+20° днем, дождь.
- Киев: +10...+12° ночью, +16...+17° днем, временами дождь.
2 мая, суббота
- Север: +8...+11° ночью, +16...+19° днем.
- Юг: +11...+14° ночью, +21...+24° днем, солнечно.
- Запад: +7...+10° ночью, +17...+20° днем, преимущественно ясно.
- Восход: +10...+13° ночью, +19...+22° днем.
- Центр: +9...+12° ночью, +18...+21° днем.
- Киев: +9...+11° ночью, +17...+18° днем.
Читайте также: Синоптикиня сообщила, когда в Украине потеплеет: ждать осталось недолго
3 мая, воскресенье
- Север: +9...+12° ночью, +18...+21° днем, солнечно.
- Юг: +12...+15° ночью, +23...+26° днем, ясно.
- Запад: +10...+13° ночью, +20...+23° днем, переменная облачность.
- Восход: +11...+14° ночью, +21...+24° днем, преимущественно солнечно.
- Центр: +10...+13° ночью, +20...+23° днем, солнечно.
- Киев: +11...+13° ночью, +19...+21° днем, без осадков.
Напомним, мы уже писали, стоит ли ожидать "аномально жаркое лето" в 2026 году.
