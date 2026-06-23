Идеальная закуска: рецепт маринованных шампиньонов на зиму за 6 часов

Домашние маринованные шампиньоны – универсальная закуска, которую можно готовить в любое время года. Они отлично подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясным блюдам.

Уже через 6 часов после приготовления грибы приобретают насыщенный вкус, после чего их можно подавать, добавив немного зелени и масла. Об этом пишет Shuba.

Что важно знать о быстрых маринованных шампиньонах

Чтобы грибы равномерно промариновались, желательно выбирать шампиньоны одинакового размера. Во время приготовления их варят в маринаде около 10–15 минут.

После этого грибы перекладывают в стеклянную емкость, дают им немного охладиться и ставят в холодильник для настаивания. Кроме вкусовых качеств, шампиньоны содержат селен — важный антиоксидант, поддерживающий защитные функции организма. В процессе маринования они хранят часть полезных веществ, поэтому такая закуска может быть не только вкусной, но и питательной.

Ингредиенты

шампиньоны - 400 г

вода - 100 мл

уксус 9% - 40 мл

масло - 40 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

черный перец горошком – 10 шт.

чеснок - 2 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

лук – 1 шт.

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Приготовление

Сначала подготовьте овощи: чеснок почистите и нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Шампиньоны тщательно промойте и обсушите. Далее приготовьте маринад: в воду добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар, перец, лавровый лист и чеснок. Лук на этом этапе не прибавляют. В готовый маринад выложите грибы и проварите примерно 10–15 минут. После варки переложите шампиньоны в стеклянную банку, добавьте лук, дайте остыть и поставьте в холодильник как минимум на 6 часов. После настаивания грибы становятся ароматными, сочными и полностью готовыми к подаче.

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