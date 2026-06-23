Идеальная закуска: рецепт маринованных шампиньонов на зиму за 6 часов
Домашние маринованные шампиньоны – универсальная закуска, которую можно готовить в любое время года. Они отлично подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясным блюдам.
Уже через 6 часов после приготовления грибы приобретают насыщенный вкус, после чего их можно подавать, добавив немного зелени и масла. Об этом пишет Shuba.
Что важно знать о быстрых маринованных шампиньонах
Чтобы грибы равномерно промариновались, желательно выбирать шампиньоны одинакового размера. Во время приготовления их варят в маринаде около 10–15 минут.
После этого грибы перекладывают в стеклянную емкость, дают им немного охладиться и ставят в холодильник для настаивания. Кроме вкусовых качеств, шампиньоны содержат селен — важный антиоксидант, поддерживающий защитные функции организма. В процессе маринования они хранят часть полезных веществ, поэтому такая закуска может быть не только вкусной, но и питательной.
Ингредиенты
- шампиньоны - 400 г
- вода - 100 мл
- уксус 9% - 40 мл
- масло - 40 мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- черный перец горошком – 10 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
- лук – 1 шт.
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Приготовление
- Сначала подготовьте овощи: чеснок почистите и нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Шампиньоны тщательно промойте и обсушите.
- Далее приготовьте маринад: в воду добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар, перец, лавровый лист и чеснок. Лук на этом этапе не прибавляют.
- В готовый маринад выложите грибы и проварите примерно 10–15 минут.
- После варки переложите шампиньоны в стеклянную банку, добавьте лук, дайте остыть и поставьте в холодильник как минимум на 6 часов.
- После настаивания грибы становятся ароматными, сочными и полностью готовыми к подаче.
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