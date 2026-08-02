Идеальные для салатов и супов: рецепт маринованных огурцов на зиму кубиками.
Если хочется сэкономить время зимой, приготовьте огурцы, порезанные кубиками. Такая консервация отлично подходит для рассольника, оливье, винегрета и других салатов.
Рецепт основан на классическом способе маринования, но овощи закрывают уже нарезанными и без стерилизации. Об этом пишет Shuba.
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Ингредиенты
Для двух 2-литровых банок понадобятся:
- огурцы – 2 кг;
- чеснок - 2 зубчика;
- укроп – 1 пучок;
- лавровый лист – 2 шт.;
- черный перец горошком – 4 шт.;
- уксус 9% - 8 ч. л.
Для маринада:
- вода - 1,5 л;
- сахар – 5 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Чтобы огурцы остались хрустящими, сначала замочите в холодной воде на 15–20 минут. Затем хорошо вымойте, срежьте кончики, обсушите и нарежьте одинаковыми небольшими кубиками. Укроп промойте, а чеснок очистите.
- В чистые банки положите укроп, чеснок, лавровый лист и черный перец горошком. Заполните емкости нарезанными огурцами.
- Вскипятите около 2 литров воды и залейте огурцы кипятком. Оставьте до полного охлаждения.
- Пока заготовка настаивается, простерилизуйте банки и крышки.
- Для маринада доведите до кипения 1,5 литра воды, добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения.
- Слейте из банок охлажденную воду. В каждую влейте по 4 чайные ложки 9% уксуса, после чего залейте кипящим маринадом и сразу закатайте герметично.
- Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
- Перед использованием достаточно слить маринад, убрать специи и добавить огурцы в любимые блюда. По желанию их можно подать и как самостоятельную закуску, дополнив репчатым луком и растительным маслом.
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