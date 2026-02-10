Иностранный стаж: как считают в Украине

В 2026 году в Украине будут действовать обновленные подходы к зачислению страхового стажа, приобретенного за границей. Новые правила касаются граждан, работавших в государствах, с которыми Украина заключила и ратифицировала международные пенсионные соглашения, а также тех, кто может документально подтвердить периоды иностранной занятости.

Об этом пишет sud.ua. О механизме учета такого стажа сообщили в Пенсионном фонде Украины. Законодательство позволяет включать периоды работы за пределами страны в страховой стаж при определении права на пенсию по возрасту. Эта норма закреплена в Законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чаще всего иностранный стаж принимают во внимание в случаях, когда человеку не хватает необходимого количества страхового стажа, приобретенного в Украине. Для этого вместе с заявлением на назначение пенсии следует подать документы, подтверждающие работу за границей.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Если таких документов нет или невозможно однозначно определить продолжительность занятости, территориальное подразделение Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней направляет запрос в Министерство иностранных дел. Далее МИД обращается по дипломатическим каналам в соответствующие пенсионные учреждения другого государства. В случае временных ограничений на обмен информацией запрос будет выслан сразу после восстановления такой возможности. Полученные из-за границы документы признаются действующими в Украине при условии их надлежащей легализации.

После поступления подтверждающих материалов иностранный стаж засчитывается в календарном исчислении, что позволяет Пенсионному фонду принять решение о назначении пенсии по возрасту. Если документы из-за границы поступили позже чем через три месяца с момента подачи заявления, датой обращения за пенсией будет считаться день их фактического получения.

В случае, когда Пенсионный фонд получил подтверждение наличия стажа за границей, но гражданин еще не подал заявление на назначение пенсии, его должны в письменном виде проинформировать о необходимости обратиться для оформления выплат.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!