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Извините меня или мне: филологи объяснили, как правильно просить прощения на украинском

Анастасия Крыщук

Извините меня или мне: филологи объяснили, как правильно просить прощения на украинском

В украинском языке существует несколько слов для прощения. Наиболее часто употребляемой формой является "простите меня".

Впрочем, некоторые украинцы калькируют русский язык и говорят "простите меня". Как правильно извиниться на украинском языке, рассказывал для BBC доктор филологических наук Александр Пономарев.

Отмечается, что в украинском языке правильно говорить простите меня, простите нас. "Простите меня" калька из русского.

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Кроме этого существует разница между тем, когда целесообразно употреблять "извините", "извиняюсь" и "прошу прощения". Фраза "я извиняюсь" неправильна, ведь доля "-ся" указывает на себя, и выходит, что человек прощает самого себя.

Примечательно, что "извиняюсь" характерно для подольского, волынского и других юго-западных говоров, где он распространился под влиянием польского языка. Поэтому уместнее словоформы глагола более широкой семантики "простить" "извини (пожалуйста)", "извините", "прошу простить", "прошу прощения".

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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