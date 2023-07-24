Извините меня или мне: филологи объяснили, как правильно просить прощения на украинском

В украинском языке существует несколько слов для прощения. Наиболее часто употребляемой формой является "простите меня".

Впрочем, некоторые украинцы калькируют русский язык и говорят "простите меня". Как правильно извиниться на украинском языке, рассказывал для BBC доктор филологических наук Александр Пономарев.

Отмечается, что в украинском языке правильно говорить простите меня, простите нас. "Простите меня" – калька из русского.

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Кроме этого существует разница между тем, когда целесообразно употреблять "извините", "извиняюсь" и "прошу прощения". Фраза "я извиняюсь" неправильна, ведь доля "-ся" указывает на себя, и выходит, что человек прощает самого себя.

Примечательно, что "извиняюсь" характерно для подольского, волынского и других юго-западных говоров, где он распространился под влиянием польского языка. Поэтому уместнее словоформы глагола более широкой семантики "простить" – "извини (пожалуйста)", "извините", "прошу простить", "прошу прощения".

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