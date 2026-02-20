Качественные и бюджетные: топ лучших кроссоверов до 13 тысяч долларов

Эксперты определили лучшие компактные кроссоверы с пробегом, сочетающие доступную цену, надежность и практичность для семейного использования. Кроссоверы остаются самым популярным сегментом рынка благодаря просторному салону, вместительному багажнику и увеличенному клиренсу.

А модели с пробегом из Европы делают этот класс еще и финансово привлекательным. Британское издание WhatCar составило рейтинг подержанных SUV стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов (примерно 13 000 долларов).

10 место - Renault Kadjar

Модель создана на общей платформе с Qashqai. Она предлагает комфортную подвеску, достаточное пространство в салоне и экономичные дизельные моторы. Достоинства: просторный интерьер и багажник, тихие бензиновые двигатели. Недостатки: среднее качество материалов, специфические настройки тормозов.

9 место - Nissan Qashqai

Один из пионеров сегмента компактных SUV. Второе поколение отличается хорошей оснасткой и бережливыми дизельными версиями. Достоинства: богатые комплектации, низкий расход топлива в дизельных версиях. Недостатки: жесткая езда с большими колесами, неидеальная обзорность назад.

8 место – Ford Kuga

Кроссовер для тех, кто ценит управляемость. Часто имеет хорошую оснастку по своей цене. Достоинства: приятная динамика и управляемость, хорошая комплектация. Недостатки: не самый просторный в классе, качество отделки могло бы быть лучше.

7 место - Renault Captur

На вторичном рынке представлен в большом количестве. Предлагает экономичные двигатели и достойную шумоизоляцию. Преимущества: практичный салон, неплохая оснастка, тихая езда. Недостатки: слабый базовый мотор, простые материалы в ранних версиях.

6 место - Suzuki Ignis

Компактный городской кроссовер с неожиданно просторным салоном для четырёх взрослых. Преимущества: маневренность, хорошая оснастка, функциональность в пределах класса. Недостатки: жесткая подвеска, устаревшая мультимедиа.

5 место – Mazda CX-5

Первое поколение модели славится надежностью и отличной управляемостью. Достоинства: драйверский характер, экономичные бензиновые двигатели. Недостатки: средняя шумоизоляция, жесткая подвеска.

4 место - Dacia Duster

Бюджетный вариант с хорошей проходимостью и ценой. Достоинства: доступность, способность двигаться по бездорожью. Недостатки: скромная комплектация, простая отделка салона.

3 место – Suzuki Vitara

Надежный и практичный кроссовер с лучшей оснасткой, чем у некоторых конкурентов. Преимущества: выносливость, функциональность, хорошая оснастка. Недостатки: недостаточная шумоизоляция.

2 место – Hyundai Tucson

Популярен семейный SUV с просторным салоном и хорошим уровнем безопасности. Достоинства: емкость, богатая комплектация, доступная цена. Недостатки: жесткая подвеска, бензиновые версии не слишком экономичны.

1 место – Kia Sportage

Лидером рейтинга стал Sportage четвертого поколения – близкий родственник Tucson, предлагающий еще лучшую управляемость и более широкий перечень опций. На вторичном рынке представлен в большом количестве и обычно не создает проблем собственникам. Преимущества: просторный салон, хорошая оснастка, привлекательная стоимость. Недостатки: подвеска может казаться жесткой.

