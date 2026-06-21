Как бороться с вредителями в селе и огороде без химии: топ методов

Садоводы все чаще отказываются от химических средств в пользу более экологичных и безопасных методов защиты растений. В поисках эффективных решений дачники экспериментируют с простыми подручными материалами, и одним из неожиданных вариантов стал обычный гофрированный картон.

Об этом пишет ТСН. Этот доступный материал может работать как ловушка для вредителей. Если обернуть им стволы деревьев или кустов, он превращается в приют для насекомых: гусеница, жуки и другие вредители заползают в складки, воспринимая картон как естественную кору.

Как сделать ловушки

Для изготовления достаточно использовать старые картонные коробки. Из них вырезают полосы шириной примерно 15-20 см, после чего обертывают ими ствол на высоте около полуметра от земли и фиксируют шпагатом.

Чтобы повысить эффективность, можно использовать несколько слоев картона – это создает больше укрытий для насекомых. Лучше всего такой метод работает на молодых деревьях с гладкой корой, но его можно применять и для взрослых насаждений, где часть вредителей также поселяется в ловушках.

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Когда устанавливать

Ловушки рекомендуют устанавливать дважды в год:

весной (май-июнь) - в период активного размножения вредителей;

осенью (сентябрь) - перед их зимовкой.

Уход и проверка

Раз в две недели картон нужно проверять. Если внутри вредители, ловушку следует снять и утилизировать, желательно путем сжигания. Если же там оказались полезные насекомые, например божьи коровки или золотоочки, их следует осторожно выпустить обратно в сад.

Такой метод не нуждается в затратах, но требует регулярности и внимательности. При системном использовании он помогает уменьшить количество вредителей и сохранить урожай яблок, груш, слив и других плодов без повреждений.

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