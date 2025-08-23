Как изменить место регистрации через Действие: простая инструкция

Смена места регистрации или так называемая прописка — это важная процедура, которая становится актуальной во время переезда или смены жилья. Раньше для этого нужно было посещать ЦНАП и собирать документы, а теперь благодаря приложению и порталу Действие процесс можно пройти онлайн всего за несколько минут.

Об этом сообщает НОВОСТИ.live. Услуга доступна тем, кто имеет ID-карту или загранпаспорт в Действии и налоговый номер. Для изменения адреса достаточно авторизироваться в приложении или на портале, выбрать соответствующую услугу, подтвердить данные, указать новое место жительства и получить согласие владельца жилья (при необходимости). После оплаты админсбора и подписания заявления с помощью Действия. Подпись информация автоматически поступает в органы регистрации. Результат обычно приходит в течение одного рабочего дня, а новый адрес сразу отображается в цифровых документах. Если недвижимость была зарегистрирована до 2013 года, может потребоваться обращение в ЦНАП для внесения данных.

Для детей до 14 лет регистрацию производят родители. Ребенка можно зарегистрировать только по адресу одного из них, и жилье при этом не должно находиться в ипотеке. В "Действии" необходимо загрузить или указать данные свидетельства о рождении и выбрать адрес родителя. Если жилье принадлежит другому лицу, необходимо подтверждение владельца. Дети от 14 лет могут подавать заявление самостоятельно, но с согласия родителей. Если договориться между ними не удается, решение принимает суд.

Для военнообязанных процедура сложнее из-за военного положения. Они должны получить разрешение в территориальном центре комплектования, сняться с военного учета по предварительному адресу и стать на учет по новому в течение 7 дней после переезда. Только после этого можно подать заявление на регистрацию через ЦНАП или действие. Нарушение этих требований чревато штрафом.

Внутри перемещенные лица меняют место жительства по той же процедуре, что и другие граждане. В то же время после регистрации нового адреса необходимо обновить данные в реестре ВПЛ, чтобы сохранить выплаты и льготы.

Обычно для оформления изменения прописки достаточно цифровых документов в Действии. Если процедура проходит офлайн, может потребоваться паспорт или ID-карта, свидетельство о рождении для детей, документы на право собственности или согласие владельца, военно-учетные документы и подтверждение уплаты сбора. Для иностранцев и лиц без гражданства дополнительно требуется вид на жительство и перевод паспорта.

