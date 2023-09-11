Как на украинском 'потерять дар речи' и 'выпучить глаза': видео-урок от Авраменко

Устоявшиеся русские выражения "потерять дар речи" и "выпучить глаза" имеют собственную интерпретацию в украинском языке. И они не переводятся дословно, как "втратити мову" и "витріщити очі".

Как правильно сказать по-украински "потеряют дар речи" и "выпучит глаза", объяснил учитель и языковед Александр Авраменко в очередном видео-уроке.

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Он подчеркнул: "Потерять дар речи" – когда что-то поразило, шокировало так, что не можешь говорить. Очень просто, одним словом – "заціпило".

Что касается высказывания "выпучить глаза", Авраменко сказал, что на украинском это "ввирячити очі". А "пучеглазый" – это "витрішкуватий".

"Очень выпуклые, выпяченные из орбит глаза называют "витрішкуватими". Между прочим, слово с таким же корнем запечатлено и во фразеологизме витрішки продавати", что значит ничего не делать, смотреть, рассматривать все вокруг", — добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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