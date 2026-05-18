Как оформить выплаты в случае гибели военнослужащего и имеющих на них право

Единовременное пособие в случае гибели военнослужащего не относится к наследственному имуществу. В то же время, военный имеет право заранее составить личное распоряжение, в котором определяет получателей выплаты, порядок ее распределения и обеспечивает защиту прав своих близких.

Об этом сообщает Минобороны. Личное письменное распоряжение военнослужащего на случай гибели или смерти оформляется исключительно в письменной форме и должно быть подписано собственноручно. Подпись удостоверяется командиром воинской части или нотариусом. После этого документ приобщается к личному делу и хранится в установленном порядке.

Ниже основные правила и важные нюансы, которые следует учесть военнослужащим и их семьям.

1. Единоразовая государственная выплата не является наследством

Выплачиваемая помощь в случае гибели военнослужащего не входит в состав наследства и не оформляется через нотариальное наследственное дело. Она назначается отдельно по специальной процедуре в соответствии с законодательством.

2. Круг лиц, имеющих право на выплату, определенный законом

Получить единовременную денежную помощь могут только определенные категории лиц, в первую очередь члены семьи погибшего. Это дети (в том числе усыновленные, зачатые при жизни и рожденные после смерти), муж или жена, родители или усыновители, иждивенцы, а также в некоторых случаях лица, проживавшие одной семьей без регистрации брака (по решению суда). В то же время, предусмотрены и основания для отказа, в частности, в случае умышленных действий относительно погибшего или установленного факта уклонения от содержания.

3. Доли определяются в процентах

В распоряжении обязательно указывается, кто и какую долю получает — исключительно в соотношении (например, 50% жене, 25% матери, 25% отцу). Документ может относиться как к всей сумме выплаты, так и к ее части. Неопределенная доля распределяется в соответствии с общими нормами закона.

4. Защита отдельных категорий гарантирована государством

Даже если в распоряжении предусмотрено другое распределение, закон гарантирует минимальную защиту наиболее уязвимых лиц. Малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные дети, вдова или вдовец и нетрудоспособные родители имеют право не менее 50% той доли, которую получили бы при отсутствии распоряжения.

5. Документ чисто личный

Распоряжение составляется и может быть изменено или отменено только самим военнослужащим. Представительство по доверенности не допускается. Подпись обязательно удостоверяется командиром или нотариусом.

6. Хранение и конфиденциальность

Оригинал документа передается личному делу военнослужащего, копия может оставаться у него. Содержание конфиденциально и не разглашается до момента установления факта смерти или гибели. Также действует режим нотариальной тайны.

7. Возможность изменить распоряжение

Военнослужащий вправе в любое время оформить новое распоряжение или отменить предыдущее. Новый документ автоматически отменяет предыдущий.

Дополнительные требования к оформлению

В тексте обязательно указываются полные идентификационные данные военнослужащего (ФИО, дата рождения, РНОКПП, адрес, место рождения, воинское звание и т.п.). Также фиксируется добровольность составления документа и осознания его содержания. Отдельно следует четко указать всех получателей выплаты с полными данными и определить их доли так, чтобы в сумме они равнялись 100% или указывать, что распоряжение охватывает только часть помощи.

После нотариального или служебного удостоверения документ передается на хранение, а его содержание остается закрытым до наступления соответствующего юридического события.

