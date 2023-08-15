Как перевести на украинский раздражение: 'подразнення' или 'роздратування'

Многие не знают, как правильно перевести на украинский русское слово "раздражение". Дело в том, что оно имеет два варианта перевода – "подразнення" и "роздратування".

Правильный перевод зависит от контекста. Об этом рассказала библиотекарша Елена Ольшанская для "Суспільного телебачення".

"Подразнення" – это физиологический термин, означающий влияние определенного фактора или вещества на организм, в результате чего возникает специфическая реакция. Это слово означает состояние воспаления и покраснения вследствие действия раздражителя.

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"А "роздратування" – это состояние острого нервного возбуждения, гнева, недовольства, досады. Например: "В його очах я побачила роздратування", – объяснила она.

Итак, когда речь идет о физиологических процессах, неправильно употреблять слово "роздратування", нужно говорить "подразнення".

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