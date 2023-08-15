Як перекласти українською 'раздражение': подразнення чи роздратування

Чимало людей не знають, як правильно перекласти українською російське слово "раздражение". Річ у тому, що воно має два варіанти перекладу – "подразнення" та "роздратування".

Правильний переклад залежить від контексту. Про це розповіла бібліотекарка Олена Ольшанська для "Суспільного телебачення".

"Подразнення" – це фізіологічний термін, який означає вплив певного фактора чи речовини на організм, внаслідок чого виникає специфічна реакція. Також це слово означає стан запалення та почервоніння внаслідок дії подразника.

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"А "роздратування" – це стан гострого нервового збудження, гніву, невдоволення, досади. Наприклад: "В його очах я побачила роздратування", – пояснила вона.

Отже, коли йдеться про фізіологічні процеси, не правильно вживати слово "роздратування", потрібно говорити "подразнення".

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