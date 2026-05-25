Как получить льготы на покупку дров и угля для отопления и когда подавать заявление

В 2026 году украинцы и дальше смогут оформить государственную помощь на приобретение твердого топлива для отопления жилья. Льгота предусмотрена для домохозяйств, не подключенных к централизованному теплоснабжению и не использующих газовое или электрическое отопление.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области, компенсация предоставляется отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года.

Сколько компенсируют на дрова в 2026 году

Государство установило предельные размеры выплат на твердое топливо и сжиженный газ:

до 460,26 грн - за один баллон сжиженного газа;

до 4 602,57 грн - за одну тонну твердого топлива.

Пособие на дрова выплачивается раз в год в расчете на одну тонну топлива на домохозяйство. Главное условие – отсутствие централизованного отопления и альтернативных систем обогрева на газе или электричестве.

Как оформить выплату

Чтобы получить компенсацию, заявление нужно подавать каждый год во время отопительного сезона. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, включая подтверждение наличия печного отопления или фактического использования твердого топлива.

Если заявитель изменил место жительства, необходимо также предоставить справку о том, получал ли он аналогичную помощь по предварительному адресу.

При подключении жилья к газовому, электрическому или централизованному отоплению уже полученные средства возвращать не нужно. В то же время льготы будут начисляться по общим правилам для жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно уточнено, что уже получившие международную помощь на твердое топливо в сезоне 2025/2026 повторно такую выплату не получат. Если поданы две заявки на топливо и коммунальные услуги, средства начислят только по одному направлению.

Когда могут отказать в выплате

С запуском новых правил будут проверять, не получало ли лицо международную единовременную помощь на приобретение твердого топлива. В таком случае в предоставлении государственной компенсации могут отказать.

С начала отопительного сезона 2026/2027 льготы на дрова будут предоставляться только после такой верификации во избежание дублирования выплат.

