Как правильно рассчитать размер пенсии: ответ ПФУ

Каждый украинец при выходе на пенсию может повлиять на размер своих будущих выплат. Один из способов – выбрать пятилетний период до 1 июля 2000 года, за который будет учтена заработная плата при расчете пенсии.

В Пенсионном фонде объяснили, как правильно определиться с этими годами, на что обратить внимание и почему этот выбор может существенно увеличить пенсию. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058 от 9 июля 2003 года, основой для начисления пенсии является заработная плата за весь страховой стаж после 1 июля 2000 года, уже внесенная в систему персонифицированного учета. После этой даты годы выбираются автоматически и пенсионер не влияет на подсчет.

Однако если до 2000 года у вас была высокая официальная зарплата, можно дополнительно учесть любые 60 месяцев подряд из страхового стажа до этой даты.

Важно, чтобы это были именно 60 месяцев подряд. Период можно взять с любого времени до июля 2000, даже если он был 10-15 лет до пенсии. Справка о зарплате обязательно должна подтверждаться первичными документами – лицевыми счетами, начислительными сведениями, бухгалтерскими данными и т.п.

Какие годы выбирать выгоднее

Лучше всего те, когда ваша зарплата была максимальной. Даже если эти годы были значительно раньше 2000, они могут существенно повысить коэффициент индивидуального заработка и, соответственно, саму пенсию.

Формула расчета пенсии

П = ЗП × КЗ × КС, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; ЗП – средняя зарплата по стране за 3 года перед выходом на пенсию;

– средняя зарплата по стране за 3 года перед выходом на пенсию; КЗ – коэффициент индивидуального заработка (ваш доход / средний доход);

– коэффициент индивидуального заработка (ваш доход / средний доход); КС – коэффициент страхового стажа (стаж / 35).

Именно от КО и зависит, насколько выгодным будет выбранный период.

Что нужно для подтверждения

справка о заработной плате за выбранные 60 месяцев до 1 июля 2000 года;

Первичные документы – архивные сведения, карточки работников, бухгалтерские отчеты;

Если предприятие ликвидировано – обращение в государственный архив.

Всегда ли это выгодно

Нет. Если высокие заработки были преимущественно после 2000, выбор "пятилетки" может даже снизить размер пенсии. Эксперты советуют перед представлением документов произвести предварительный расчет в ПФУ, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.

