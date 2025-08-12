Як правильно розрахувати розмір пенсії: відповідь ПФУ

Кожен українець під час виходу на пенсію може вплинути на розмір своїх майбутніх виплат. Один зі способів — вибрати п’ятирічний період до 1 липня 2000 року, за який буде врахована заробітна плата при розрахунку пенсії.

У Пенсійному фонді пояснили, як правильно визначитися з цими роками, на що звернути увагу та чому цей вибір може суттєво збільшити пенсію. Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058 від 9 липня 2003 року, основою для нарахування пенсії є заробітна плата за весь страховий стаж після 1 липня 2000 року, що вже внесена до системи персоніфікованого обліку. Після цієї дати роки обираються автоматично, і пенсіонер не впливає на підрахунок.

Однак, якщо до 2000 року у вас була висока офіційна зарплата, можна додатково врахувати будь-які 60 місяців підряд зі страхового стажу до цієї дати.

Чи можна обрати непослідовні роки

Так, але важливо, щоб це були саме 60 місяців поспіль. Період можна взяти з будь-якого часу до липня 2000-го, навіть якщо він був 10–15 років до пенсії. Довідка про зарплату обов’язково має підтверджуватися первинними документами — особовими рахунками, нарахувальними відомостями, бухгалтерськими даними тощо.

Які роки обирати вигідніше

Найкраще — ті, коли ваша зарплата була максимальною. Навіть якщо ці роки були значно раніше 2000-го, вони можуть суттєво підвищити коефіцієнт індивідуального заробітку та, відповідно, саму пенсію.

Читайте також: Соцдопомога для осіб за 65: хто з українців може отримати виплати та скільки

Формула розрахунку пенсії

П = ЗП × КЗ × КС, де:

П — розмір пенсії;

— розмір пенсії; ЗП — середня зарплата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію;

— середня зарплата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію; КЗ — коефіцієнт індивідуального заробітку (ваш дохід / середній дохід);

— коефіцієнт індивідуального заробітку (ваш дохід / середній дохід); КС — коефіцієнт страхового стажу (стаж / 35).

Саме від КЗ і залежить, наскільки вигідним буде вибраний період.

Що потрібно для підтвердження

Довідка про заробітну плату за вибрані 60 місяців до 1 липня 2000 року;

Первинні документи — архівні відомості, картки працівників, бухгалтерські звіти;

Якщо підприємство ліквідоване — звернення до державного архіву.

Чи завжди це вигідно

Ні. Якщо високі заробітки були переважно після 2000-го, вибір "п’ятирічки" може навіть знизити розмір пенсії. Експерти радять перед поданням документів зробити попередній розрахунок у ПФУ, щоб обрати найоптимальніший варіант.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців та як видаватимуть 20 тис. гривень на опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!