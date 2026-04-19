Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста
Граждане, не обновившие свои военно-учетные данные или игнорирующие повестки, могут получить штраф от ТЦК. Речь идет о суммах в десятки тысяч гривен, а в случае неуплаты долг может удваиваться и взиматься принудительно через исполнительную службу. Проверить наличие штрафа можно несколькими способами.
Украинцам грозят штрафы от 17000 до 25500 грн за нарушение правил военного учета и мобилизации. В то же время, часть граждан может даже не знать, что уже имеет вынесенное взыскание. Об этом сообщает Минобороны.
Основные причины штрафов от ТЦК
Адвокат Геннадий Капралов отмечает, что чаще всего штрафы налагаются в следующих случаях:
- необновление персональных данных военного учета;
- игнорирование повестки (для уточнения данных, прохождения ВЛК или мобилизационного вызова);
- отсутствие при себе военного билета или его электронной версии в приложении "Резерв+";
- неявка для постановки на учет или несвоевременное уведомление об изменении места жительства;
- отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.
Согласно законодательству, за такие нарушения предусмотрены штрафы от 17000 до 25500 грн. При повторном нарушении сумма может увеличиваться. Если штраф не уплачен в срок, долг удваивается, после чего его принудительно взимает исполнительная служба.
Как проверить штраф через "Резерв+"
Самый быстрый способ узнать о наличии штрафа – приложение "Резерв+". В случае нарушения пользователь увидит соответствующее уведомление или статус нарушения правил военного учета. Подробности можно просмотреть в разделе штрафов онлайн.
В Минобороны объясняют алгоритм действий:
- Загрузить приложение и пройти авторизацию.
- Подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн".
- В течение нескольких дней ТЦК рассматривает заявление и формирует постановление.
- После этого появляется возможность оплатить штраф со скидкой 50% (8500 грн), если уплата производится в определенный срок.
Если оплата произведена вовремя, статус в приложении обновляется автоматически. В случае задержки сумма штрафа возвращается в полный размер, а в дальнейшем может возрасти до 34 000 грн.
Где еще можно проверить штраф
Кроме "Резерв+", проверка доступна и другими способами:
1. Личное обращение в ТЦК и СП
Позволяет узнать причину штрафа и сумму к оплате.
2. "Оппендатабот"
- зайти на сайт сервиса;
- выбрать раздел для граждан и проверку штрафов ТЦК;
- ввести ФИО и дату рождения;
- оплатить услугу;
- получить информацию об исполнительных производствах.
3. "Действие"
В разделе "Исполнительные производства" отображается информация об открытых делах по штрафам.
4. Единый реестр должников
Содержит данные обо всех лицах с открытыми исполнительными производствами.
5. Автоматизированная система исполнительного производства (АСИН)
Позволяет получить подробную информацию об основаниях, дате открытия дела и сторонах производства.
В случае открытия исполнительного производства информация о штрафе становится публичной, а неуплата может привести к дополнительным ограничениям и принудительному взысканию средств.
