Как сделать 'золотые' пасхальные яйца: кондитерка поделилась секретом

Подготовка к Пасхе еще только набирает обороты, но хозяйки уже активно ищут интересные идеи для окрашивания пасхальных яиц и проверенные рецепты куличей. Для этого понадобятся обычная свекла и пищевая поталь.

Кондитерша Наталья Легкая поделилась простым, но очень эффектным способом создать стильные пасхальные яйца с розовато-золотым оттенком. Яйца выглядят изысканно, как дорогой декор, хотя сделать их совсем не сложно.

Что нужно (на 7–8 яиц):

3 свеклы

2 ст. л. уксуса 9%

листья тали (или сусального золота) - по одному на каждое яйцо

Читайте также: Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания пасхальных яиц с пеной для бритья

Как приготовить

Сначала яйца нужно отварить до готовности, добавив в воду чуть-чуть соли, а затем охладить в холодной воде.

Свеклу натереть на мелкой терке, добавить уксус и перемешать хорошо. В эту массу выложить яйца так, чтобы они были полностью покрыты, и оставить примерно на 20 минут – это позволит получить насыщенный розовый оттенок.

После окрашивания яйца осторожно вытереть салфеткой. Дальше ладонь немного смазать яичным белком, приложить поталь и аккуратненько перенести ее на поверхность яичка.

В результате получаются необычные пасхальные яйца с эффектом "золота", которые точно станут украшением праздничной корзины.

Ранее мы уже писали, какой овощ поможет покрасить пасхальные яйца на Пасху.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!