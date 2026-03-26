Як зробити 'золоті' крашанки до Великодня: кондитерка поділилась секретом

Підготовка до Великодня ще тільки набирає обертів, але господині вже активно шукають цікаві ідеї для фарбування крашанок і перевірені рецепти пасок. Для цього знадобляться звичайний буряк і харчова поталь.

Кондитерка Наталія Легка поділилася простим, але дуже ефектним способом створити стильні крашанки з рожево-золотим відтінком. Яйця виглядають вишукано, наче дорогий декор, хоча зробити їх зовсім не складно.

Що потрібно (на 7–8 яєць):

3 буряки

2 ст. л. оцту 9%

листи поталі (або сусального золота) — по одному на кожне яйце

Як приготувати

Спочатку яйця потрібно відварити до готовності, додавши у воду трохи солі, а потім охолодити в холодній воді.

Буряк натерти на дрібній тертці, додати оцет і добре перемішати. У цю масу викласти яйця так, щоб вони були повністю покриті, і залишити приблизно на 20 хвилин — це дозволить отримати насичений рожевий відтінок.

Після фарбування яйця обережно витерти серветкою. Далі долоню злегка змастити яєчним білком, прикласти поталь і акуратно перенести її на поверхню яйця.

У результаті виходять незвичайні крашанки з ефектом "золота", які точно стануть окрасою святкового кошика.

