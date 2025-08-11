Українська
Война в Украине

Как участникам боевых действий получить компенсацию за коммунальные услуги

Цихоцкая Мария

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предварительно оформить ее, предоставив подтверждающие документы

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий могут получить скидку на оплату электроэнергии, водоснабжения и других коммунальных услуг, ведь государство компенсирует часть этих расходов. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предварительно оформить ее, предоставив подтверждающие документы.

Об этом передает 24 канал. Для этого нужно подготовить заявление и пакет документов и обратиться в один из трех органов: отделение Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты. Вместе с заявлением следует предоставить паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД, реквизиты банковского счета для зачисления средств, номера лицевых счетов за коммунальные услуги и названия предоставляющих их организаций.

Подать документы можно лично, отправить по почте или воспользоваться дистанционными сервисами — веб-порталом Пенсионного фонда или приложением "Действие".

