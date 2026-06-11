Как участнику боевых действий получить земельный участок от государства

В Украине участники боевых действий имеют право на безвозмездное получение земельных участков государственной и коммунальной собственности для разных нужд - от строительства жилья до ведения сельского хозяйства. Это гарантировано пунктом 13 статьи 14 Закона Украины "О статусе ветеранов войны", который предусматривает первоочередное предоставление земли лицам со статусом УБД.

Об этом сообщает AgroReview. Законодательство также определяет предельные размеры таких участков в зависимости от их целевого назначения:

до 0,10 га - для строительства жилого дома в черте города;

до 0,10 га – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 га – для ведения садоводства;

до 0,15 га – для жилищного строительства в поселках;

до 0,25 га - для строительства жилья и хозяйственных построек в селах;

до 2 га – для личного крестьянского хозяйства.

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Как получить землю и что изменилось во время военного положения

Чтобы оформить земельный участок в собственность, необходимо подать ходатайство в орган исполнительной власти или местного самоуправления. Рассмотрение заявления длится до 30 дней, после чего принимается решение о предоставлении разрешения или отказа. В случае отсутствия ответа в установленный срок заявитель имеет право обратиться в суд.

В то же время во время военного положения действуют существенные ограничения. Согласно изменениям в пунктах 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность запрещена.

Исключения касаются только случаев, когда на участке уже находится частная недвижимость или когда граждане пользуются землей еще с периода до вступления в силу Земельного кодекса (до 1 января 2002 года). Также во время действия военного положения запрещена разработка землеустроительной документации с целью безвозмездной приватизации земель. В мирный период каждый совершеннолетний украинец формально имеет право бесплатно получить до 2,28 га земли, однако реализация этого права возможна после завершения военного положения.

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