Как вернуть себе средства в случае неправомерного штрафа ТЦК: объяснение юриста

Если суд признал штраф, наложенный ТЦК, незаконным и отменил соответствующее постановление, это еще не означает, что выплаченные средства автоматически вернутся на ваш счет. Для возмещения денег необходимо пройти отдельную юридическую процедуру.

Об этом эксклюзивно для Новости.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк. По словам юристки, после отмены постановления ТЦК человек имеет право потребовать возврата уплаченного штрафа, поскольку после решения суда денежные средства остаются в государственном бюджете без законных оснований.

"Судебная практика подтверждает, что лицо может требовать возврата средств, которые после отмены постановления безосновательно находятся в Государственном бюджете", - отметила Надежда Шуляк.

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Шаг 1. Дождаться вступления решения суда в законную силу

Первым обязательным условием является окончательное решение суда, которым постановление ТЦК признается противоправным и отменено. Только после вступления им в законную силу можно начать процедуру возврата средств.

Без такого судебного решения вернуть уплаченный штраф невозможно.

Шаг 2. Подать заявление на возврат средств

После отмены постановления необходимо обратиться с заявлением в орган, контролирующий поступление соответствующего платежа.

К заявлению следует добавить:

копию судебного решения;

документ, подтверждающий уплату штрафа;

реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств.

Что делать, если деньги не возвращают

Как отмечает юрист, на практике органы власти нередко отказывают в возвращении средств или вообще не реагируют на обращение граждан. В таком случае человек имеет право обратиться в суд с отдельным иском о взыскании безосновательно удержанных средств.

По словам Надежды Шуляк, Большая Палата Верховного Суда уже разъяснила, что после отмены постановления ТЦК правовое основание для удержания уплаченного штрафа исчезает. Поэтому эти средства могут быть возвращены как безосновательно приобретенное имущество в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.

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