Как законно увеличить размер пенсии: советы юриста

Многие украинские пенсионеры могут получать меньшие выплаты, чем предусматривает законодательство. Причина состоит в том, что Пенсионный фонд производит расчет только на основании документов, которые подал сам пенсионер.

В определенных условиях размер пенсии можно законно пересмотреть и увеличить. Об этом сообщает издание " На пенсии " со ссылкой на разъяснение юриста Михаила Вулаха.

От чего зависит размер пенсии

Как пояснил специалист, основная сумма пенсии определяется по формуле, учитывающей три ключевых показателя:

среднюю заработную плату, используемую для исчисления пенсии;

индивидуальный коэффициент заработка;

коэффициент страхового стажа

После этого, при наличии соответствующих оснований, к выплате могут прилагаться разные надбавки и доплаты.

По словам юриста, самые большие возможности для увеличения пенсии связаны именно с коэффициентом заработной платы. В то же время, Пенсионный фонд не пересматривает размер выплат автоматически — для этого необходимо лично обратиться с заявлением и предоставить подтверждающие документы.

Читайте также: Налоговая льгота для лиц с инвалидностью: как получить

Как зарплата к 2000 году может увеличить пенсию

Граждане, оформившие пенсию к 2015 году, могут повысить ее размер, если подтвердят свои доходы за период до июля 2000 года. Закон позволяет выбрать наиболее выгодные пять лет работы для расчета коэффициента заработной платы.

Наибольшую выгоду это может дать тем, кто работал во вредных или тяжелых условиях, получал высокую официальную зарплату или имел повышенные оклады из-за особенностей региона.

В то же время, такие доходы учитываются только при наличии официальной справки о заработной плате. Если предприятие продолжает работу, документ можно получить в бухгалтерии. Если же он ликвидирован, необходимые сведения следует искать через ЦНАП или государственные архивы. Юрист советует собрать справки из всех мест работы того периода, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант для пересчета.

Когда можно исключить отдельные месяцы из стажа

Еще одна возможность повысить пенсию касается тех, кто работал после ее назначения. Закон позволяет исключить из расчета отдельные месяцы, если они пришлись на период пандемии COVID-19 или военного положения и негативно повлияли на коэффициент заработка.

В частности, это может касаться случаев, когда человек:

работала на неполную ставку;

длительное время находилась на больничном;

была физическим лицом-предпринимателем и уплачивала минимальный ЕСВ.

Исключение таких периодов может повысить средний заработок, учитываемый при назначении пенсии. Однако для этого также следует подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Что следует проверить работающим пенсионерам

Пенсионеры, которые после ухода на заслуженный отдых продолжают работать, могут повторно обратиться в Пенсионный фонд для оптимизации расчета. С увеличением страхового стажа растет и количество месяцев, которые можно исключить из исчисления, если они усугубляют результат.

Для проверки юрист рекомендует получить распоряжение о назначении пенсии, справке ОК-5 и пересмотреть документ "Алгоритм расчета заработка". Если в графе относительно дополнительно исключенных месяцев указано "0", это может свидетельствовать о возможности повышения выплат.

В то же время специалист отмечает, что риска уменьшения уже назначенной пенсии нет. Если новый расчет окажется менее выгодным, пенсионный фонд не имеет права снизить размер действующей пенсии. Подать заявление на пересмотр могут как работающие, так и неработающие пенсионеры, количество таких обращений законодательством не ограничено.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!