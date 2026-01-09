Какая будет пенсия, если не хватает стажа: ответ ПФУ

В Украине требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту ежегодно ужесточаются. При отсутствии необходимого количества лет стажа гражданин не может претендовать на пенсию и имеет право только на государственную социальную помощь, назначаемую по достижении установленного возраста.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В 2025 году и мужчины, и женщины могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

Право на оформление пенсии в 63 года имеют лица, страховой стаж которого составляет от 22 до 31 года. Накопившим от 15 до 21 года стажа пенсия по возрасту назначается только после достижения 65 лет.

Если же стаж меньше 15 лет или отсутствует вообще, пенсионные выплаты не предусмотрены. В таком случае государство выплачивает социальную помощь, но только по достижении человеком 65-летнего возраста.

В 2025 году размер государственной социальной помощи будут рассчитывать как разницу между двумя показателями: среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время этот минимум составляет 2361 гривну.

В то же время, сумма социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году установлен на уровне 3028 гривен.

