Какая категория пенсионеров может не оплачивать коммунальные услуги в 2026 году

В 2026 г. в Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на полную (100%) компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Это одна из ключевых социальных гарантий для людей, всю жизнь работавших в сельской местности на социально важных должностях и продолжающих там жить после выхода на пенсию.

Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на 100% компенсацию коммуналки

Льгота распространяется на пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности в следующих областях:

образование (учителя, воспитатели, директора школ и т.п.);

медицина и фармацевтика (врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты);

библиотеки и музеи;

государственные и коммунальные учреждения культуры и образования;

учреждения охраны и защиты растений

Обязательные условия получения льготы:

не менее 3 лет страхового стажа на соответствующей должности в селе;

работа в этой должности непосредственно на момент выхода на пенсию;

продолжение проживания в сельской местности после назначения пенсии.

Среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека не должен превышать 4 660 грн (уровень, дающий право на налоговую социальную льготу).

Какие услуги компенсируют полностью

Государство возмещает 100% расходов на:

электроэнергию;

газ;

водоснабжение и водоотвод;

отопление;

вывоз мусора;

приобретение твердого топлива или сжиженного газа (если нет централизованного отопления).

Как оформить льготу в 2026 году

Пенсионер должен быть внесен в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через представителя по доверенности;

онлайн – через личный кабинет на сайте ПФУ или портал "Действие" (если услуга доступна).

К заявлению добавляют документы, подтверждающие проживание в сельской местности (справка из сельсовета, выписка из реестра и т.п.).

Решение о назначении льготы принимается в течение 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Кратко о главном

Право на полную компенсацию у коммуналки имеют пенсионеры, которые 3+ года работали в селе учителями, врачами, фармацевтами, библиотекарями, музейщиками, работниками культуры или защиты растений и продолжают там жить.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 4660 грн.

Оформить льготу можно в ПФУ или онлайн – решение за 10 дней.

Льгота действует на все основные коммунальные услуги и твердое топливо/газ.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!