Какая категория украинцев имеет право на получение 20 тысяч гривен на дрова

В Украине многие семьи отапливают жилье дровами, углем или другим твердым топливом. Чтобы облегчить подготовку к холодам, государство предусмотрело дополнительные выплаты, однако получить их могут только определенные категории граждан.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, в рамках программы поддержки на зиму 2025-2026 годов домохозяйствам, отвечающим требованиям, будут выплачивать по 19 400 гривен. Деньги можно будет потратить на закупку дров, угля, брикетов или пеллет.

Финансирование программы обеспечивается при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ряда благотворительных организаций. Помощь в первую очередь направлена жителям населенных пунктов вблизи линии фронта и государственной границы с РФ, которые имеют системы отопления на твердом топливе. Кроме того, на помощь могут рассчитывать социально уязвимые семьи из Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

К таким категориям относятся внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, домохозяйства с низким уровнем дохода, одинокие матери или родители, пожилые люди, которые живут сами и не работают, а также люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.

Выплаты будут поступать на банковские счета в сентябре-октябре этого года. Чтобы получить деньги, нужно подать документы в органы социальной защиты по месту жительства. Это может сделать любой совершеннолетний член семьи или представитель по доверенности. Важно, что даже в случае переезда семьи в более безопасный регион после подачи заявления, средства все равно будут перечислены.

