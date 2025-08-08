Какая категория украинцев имеет право на получение базовой социальной помощи в 4500 грн.

С июля 2025 г. Пенсионный фонд Украины запустил пилотную программу новой базовой социальной помощи. Она предусматривает гарантированную ежемесячную выплату в размере 4500 гривен на человека для семей с низким уровнем дохода.

Основная цель – сделать систему социальной поддержки более понятной, справедливой и эффективной. Об этом пишет biz.ua.

На первом этапе средства начали получать семьи, уже имеющие право на другие виды соцпомощи: малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, а также дети, чьи родители не платят алименты или не установлены. С октября 2025 г. к программе присоединятся и другие категории — в частности, пенсионеры с невысокими доходами и домохозяйства, отвечающие критериям малообеспеченности.

Читайте также: Предлагают более 40 000 грн, но работать некому: кого активно ищут работодатели в Украине

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально – с учетом количества членов семьи и среднемесячного дохода.

На первого члена семьи (представителя), ребенка или человека с инвалидностью I–II группы насчитывается 4500 грн.

Каждый последующий член семьи получает 70% этой суммы.

Фактический размер пособия равен разнице между рассчитанной государственной поддержкой и реальным доходом семьи.

Подать заявление на участие в программе можно двумя способами :

лично - в сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства,

или онлайн - через портал "Действие" (после внедрения соответствующей функции).

Напомним, ранее мы рассказывали, за какими работниками в Украине настоящая охота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!