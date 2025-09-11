Какая категория украинцев может получить выплату на дрова в сентябре

В Черниговской области началась регистрация на программу денежной помощи для покупки твердого топлива. Домохозяйства смогут получить 19,4 тысяч гривен на закупку дров, угля или брикетов для отопления.

Инициативу реализует общественная организация " Лампа " совместно с Датским советом по делам беженцев при финансовой поддержке правительства Швейцарии. Право на участие имеют жители Машево Семеновской общины, которые принадлежат к уязвимым категориям.

Это могут быть внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры от 60 лет, одинокие матери, семьи с детьми до трех лет, ветераны, лица с тяжелыми болезнями или воспитывающие приемных или усыновленных детей.

Предварительная регистрация продлится до 15 сентября 2025 года. Подать заявку можно только одному человеку от домохозяйства, после чего отобранные участники получат SMS-приглашение на очную регистрацию.

Подробности можно уточнить по следующим номерам:

0(800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38(050)051-85-94.

