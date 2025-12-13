Какая категория военнообязанных не будет подлежать мобилизации в 2026 году

В Украине идет общая мобилизация и военное положение — призыву подлежат военнообязанные мужчины 18–60 лет. Однако закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует отсрочку или увольнение определенным категориям.

OBOZ.UA разбирает, кого не мобилизуют в 2026 году. Призову не подлежат те, кого ВЛК сочла непригодными по здоровью, а также лица с инвалидностью I, II или III группы — это абсолютная защита от службы.

Категории с правом на отсрочку

Закон предусматривает отсрочку для:

родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми;

опекунов или попечителей сирот;

лиц, ухаживающих за родителями с инвалидностью I–II группы или супругов с любой инвалидностью;

родителей несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетней I–II группы; опекунов недееспособных (по решению суда);

членов семьи второй (или третьей, если первые отсутствуют или нуждаются в уходе) степени родства, заботящихся об инвалидах I–II группы;

студентов дневной/дуальной формы, получающих высшее образование, чем имеют;

забронированных работников критических предприятий;

лиц, у которых братья/сестры (полно- или неполнородные) погибли или пропали без вести в боях;

освобожденных из плена.

