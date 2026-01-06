Какие автомобили чувствительны к морозам и почему

В Европе участились резкие похолодания, которые становятся серьезным испытанием не только для электромобилей, но и дизельных автомобилей. Хотя о зимних трудностях дизелей говорят реже, специалисты снова включают их в список наиболее уязвимых транспортных средств в сильные морозы. При низких температурах такие машины могут терять мощность, работать рывками или даже полностью останавливаться на дороге.

Об этом сообщает издание MMR. В отличие от бензина, дизтопливо гораздо чувствительнее к холоду. Уже около 0 °C оно начинает мутнеть, при -5 °C - сгущаться, а при -10 °C превращается в гелеобразную массу. В таком состоянии топливная система просто не способна прокачивать его к двигателю.

Главный "виновник" - парафин в составе топлива. Во время морозов он кристаллизуется, образуя осадок, забивающий фильтры, магистрали и форсунки. Двигатель может запуститься, но работает нестабильно: появляются рывки, падает тяга, и в конце концов мотор глохнет из-за нехватки топлива.

Проблема чаще всего касается старых дизельных авто, но и современные модели не имеют полной защиты. Даже системы Common Rail с высоким давлением и частичным подогревом топлива не всегда справляются с экстремальными морозами.

Как избежать зимних проблем с дизелем

Самый надежный способ – использовать зимнее дизельное топливо или добавлять антигелевые присадки. В Украине на АЗС в холодный сезон продается арктический дизель, рассчитанный на температуры до -30 °C. В странах Северной и Центральной Европы применяют еще более мощные депрессорные присадки для эксплуатации в более строгих условиях.

Второе эффективное решение – предпусковые подогреватели. В Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландах и других холодных регионах водители массово устанавливают блочные или топливные подогреватели двигателя. Они прогревают мотор и растворяют парафиновые кристаллы, что особенно важно после продолжительного простоя на морозе.

Зимние морозы остаются серьезным вызовом для дизельных автомобилей. Своевременная подготовка – правильное топливо, присадки и подогрев – поможет избежать неожиданных остановок и дорогостоящего ремонта.

