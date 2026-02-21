Какие б/у автомобили из США самые популярные в Украине: полный перечень

В январе 2026 года украинцы привезли из США и зарегистрировали 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Об этом свидетельствуют свежие данные ассоциации " УкрАвтопром ". Структура импорта по типу топлива выглядит так: более половины машин (58%) – с бензиновыми двигателями. Электромобили заняли 22% рынка, гибриды – 11%. Дизельные автомобили и машины с газобаллонным оборудованием (ГБО) составили соответственно 6% и 3%.

Лидирующие позиции в рейтинге полностью захватили кроссоверы. Именно этот класс автомобилей украинцы выбирают чаще всего благодаря удачному сочетанию практичности, комфорта, высокого клиренса, просторного салона и приемлемой экономичности. Такие машины хорошо себя чувствуют как в городе, так и на легком бездорожье, что делает их универсальным выбором для многих семей.

ТОП-5 самых популярных подержанных моделей, импортированных из США в январе 2026 года:

Ford Escape - 349 зарегистрированных автомобилей Nissan Rogue - 242 единицы BMW X3 - 223 единицы Tesla Model 3 - 217 единиц BMW X5 - 182 единицы

Средний возраст всех ввезенных из США легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в январе, составляет 6,8 лет. Это означает, что большинство машин находится в достаточно "свежем" состоянии по меркам вторичного рынка США, где средний возраст продаваемых автомобилей часто превышает 8–10 лет.

Рост импорта из Америки на 20% по сравнению с прошлым годом объясняется несколькими факторами: относительно доступными ценами на аукционах Copart и IAAI, широким выбором кроссоверов и электрокаров, а также стабильным спросом на надежные и комфортные модели в условиях ограниченного предложения новых автомобилей на украинском рынке.

Если тенденция сохранится, то по итогам первого квартала 2026 г. США могут остаться одним из ключевых источников пополнения украинского автопарка, особенно в сегменте кроссоверов и электромобилей.

