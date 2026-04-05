Какие б/у кроссоверы популярны в Украине: названы топ моделей

За первые два месяца года украинский автопарк пополнился на 31,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Большинство из них — кроссоверы, составляющие 53% от общего количества.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Лидером среди самых популярных моделей стал Audi Q5, который несмотря на свою премиальность, остается востребованным благодаря сочетанию качества и надежности.

Второе место занял Volkswagen Tiguan, а третье – Nissan Rogue. В десятке самых популярных моделей преобладают немецкие и японские автомобили, что подчеркивает основные критерии выбора украинских водителей – практичность, качество и долговечность.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Audi Q5 - 1259 ед.

Volkswagen Tiguan - 1223 ед.

Nissan Rogue - 1092 ед.

Ford Escape - 675 ед.

Nissan Qashqai - 675 ед.

Mazda CX-5 - 588 ед.

Audi Q7 - 525 ед.

BMW X3 - 505 ед.

BMW X5 - 454 ед.

Hyundai Tucson - 407 ед.

