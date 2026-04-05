Які вживані кросовери популярні в Україні: названо топ моделей

За перші два місяці року український автопарк поповнився на 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону. Більшість із них — кросовери, які становлять 53% від загальної кількості.

Про це повідомляє УкрАвтопром. Лідером серед найпопулярніших моделей став Audi Q5, який, попри свою преміальність, залишається затребуваним завдяки поєднанню якості та надійності.

Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє — Nissan Rogue. У десятці найпопулярніших моделей переважають німецькі та японські автомобілі, що підкреслює основні критерії вибору українських водіїв — практичність, якість і довговічність.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Audi Q5 — 1259 од.

Volkswagen Tiguan — 1223 од.

Nissan Rogue — 1092 од.

Ford Escape — 675 од.

Nissan Qashqai — 675 од.

Mazda CX-5 — 588 од.

Audi Q7 — 525 од.

BMW X3 — 505 од.

BMW X5 — 454 од.

Hyundai Tucson — 407 од.

