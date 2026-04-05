ukr
русский
Авто

Ціхоцька Марія

Які вживані кросовери популярні в Україні: названо топ моделей
За перші два місяці року український автопарк поповнився на 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону. Більшість із них — кросовери, які становлять 53% від загальної кількості.

Про це повідомляє УкрАвтопром. Лідером серед найпопулярніших моделей став Audi Q5, який, попри свою преміальність, залишається затребуваним завдяки поєднанню якості та надійності.

Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє — Nissan Rogue. У десятці найпопулярніших моделей переважають німецькі та японські автомобілі, що підкреслює основні критерії вибору українських водіїв — практичність, якість і довговічність.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

  • Audi Q5 — 1259 од.
  • Volkswagen Tiguan — 1223 од.
  • Nissan Rogue — 1092 од.
  • Ford Escape — 675 од.
  • Nissan Qashqai — 675 од.
  • Mazda CX-5 — 588 од.
  • Audi Q7 — 525 од.
  • BMW X3 — 505 од.
  • BMW X5 — 454 од.
  • Hyundai Tucson — 407 од.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Авто