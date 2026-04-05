Какие б/у кроссоверы популярны в Украине: названы топ моделей

Цихоцкая Мария

Лидером среди самых популярных моделей стал Audi Q5. Источник: Audi

За первые два месяца года украинский автопарк пополнился на 31,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Большинство из них — кроссоверы, составляющие 53% от общего количества.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Лидером среди самых популярных моделей стал Audi Q5, который несмотря на свою премиальность, остается востребованным благодаря сочетанию качества и надежности.

Второе место занял Volkswagen Tiguan, а третье – Nissan Rogue. В десятке самых популярных моделей преобладают немецкие и японские автомобили, что подчеркивает основные критерии выбора украинских водителей – практичность, качество и долговечность.

ТОП-10 самых популярных моделей:

  • Audi Q5 - 1259 ед.
  • Volkswagen Tiguan - 1223 ед.
  • Nissan Rogue - 1092 ед.
  • Ford Escape - 675 ед.
  • Nissan Qashqai - 675 ед.
  • Mazda CX-5 - 588 ед.
  • Audi Q7 - 525 ед.
  • BMW X3 - 505 ед.
  • BMW X5 - 454 ед.
  • Hyundai Tucson - 407 ед.

