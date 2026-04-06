Какие электромобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

Март 2026 стал переломным для украинского авторынка, продемонстрировав резкий рост интереса к электромобилям. Всего в трех ключевых сегментах было зарегистрировано 6361 электрокар.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Наиболее заметной тенденцией стало стремительное увеличение внутренних перепродаж — их объемы выросли на 124,6% по сравнению с февралем. Такой всплеск спроса объясняют резким удорожанием горючего: дизель достиг отметки 86 грн за литр, а бензин А-95 держится на уровне около 72 грн. Дополнительно повлияли развитие сети скоростных зарядных станций и популяризация электротранспорта через автоблоггеры.

В то же время, существенный рост зафиксирован и в других сегментах: импорт подержанных электрокаров вырос на 84,9%, а продажа новых моделей — на 55,5% в месячном измерении.

На внутреннем вторичном рынке сформировался четкий перечень фаворитов. Самым популярным остается Nissan Leaf – доступный электрохэтчбек, давно считающийся "точкой входа" в мир электромобилей. В марте было продано 661 такое авто. Также стабильно высокий спрос сохраняется на модели Tesla, а в топ-10 входят преимущественно европейские и корейские городские электрокары.

В сегменте импортируемых подержанных авто предпочтения украинцев во многом повторяют внутренний рынок, однако больший акцент делается на более новые модели с лучшим техническим состоянием. Здесь также лидирует Nissan Leaf (204 автомобиля), хотя его позиции постепенно укрепляют технологические модели Tesla. Популярность набирают и корейские и европейские кроссоверы среднего класса, которые часто выбирают в качестве альтернативы дизельным SUV.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Рынок новых электромобилей возглавили китайские бренды, предлагающие современную оснастку и больший запас хода по конкурентной цене. Лидером стал компактный электрокроссовер BYD Leopard 3 с результатом 33 проданных авто. В то же время в десятке самых популярных остаются и немецкие премиальные модели, ориентированные на более требовательных покупателей.

Эксперты отмечают, что мартовская динамика свидетельствует об изменении вектора рынка: электромобили все увереннее занимают ключевые позиции в Украине.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

