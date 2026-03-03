Какие кроссоверы стали самыми популярными среди украинцев: названы топ моделей

В феврале в Украине зарегистрировано 4193 новых легковых автомобилей — показатель, который эксперты не считают поводом для оптимизма. Импорт новых автомобилей за месяц составил 4045 единиц. Это на 15,7% меньше, чем в январе и на 15,9% ниже по сравнению с февралем прошлого года.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Аналитики констатируют заметное проседание рынка. Среди причин называют, в частности, введение НДС на электромобили, что повлияло на спрос.

В то же время украинские производители в феврале выпустили 148 новых легковушек. Это на 24,4% больше, чем месяцем ранее, и на 10,4% больше в годовом исчислении. Несмотря на положительную динамику, доля отечественного производства составляет лишь 3,5% от общего объема первичных регистраций, поэтому существенно изменить структуру рынка пока не способно.

Среди автомобилей, изготовленных в Украине, лучший результат в феврале продемонстрировал кроссовер Skoda Karoq – 106 регистраций. Эту модель собирают на закарпатском предприятии Еврокар.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Какие бренды выбирают украинцы

Лидером рынка в феврале стала Toyota: 810 проданных автомобилей, то есть почти каждая пятая новая машина, зарегистрированная в стране, пришлась именно на этот бренд.

Наибольший вклад в результат марки внесли модели Toyota RAV4 (361 единица) и Toyota Land Cruiser Prado (220). RAV4 сохраняет статус самой популярной модели на рынке, в то время как Land Cruiser Prado стабильно входит в тройку лидеров.

Renault и Skoda продолжают конкурировать в массовом сегменте. Стабильный спрос на Renault Duster позволяет Renault удерживать высокие позиции, а для Skoda ключевыми моделями остаются Skoda Kodiaq и Skoda Karoq.

В феврале зафиксирован спад интереса к китайским электромобилям. Бренд BYD, который в январе входил в десятку самых популярных, опустился на 14 место и выбыл из ТОП-10.

Главной тенденцией месяца остается доминирование кроссоверов. Девять из десяти самых популярных моделей относятся к сегменту SUV. Единственным седаном в первой десятке стала Toyota Camry, скорее подтверждающая общий тренд на популярность кроссоверов, чем свидетельствует об изменении рыночных предпочтений.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !