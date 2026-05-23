Какие подержанные американские автомобили популярны в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортируемых из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025/

Об этом сообщает " УкрАвтопром ". Наибольшую долю на рынке занимают автомобили с бензиновыми двигателями – 55%. Далее следуют электромобили, составляющие 24% от всех регистраций. Гибридные автомобили охватили 13% рынка.

Дизельные модели имеют долю 5%, а автомобили с газобаллонным оборудованием – около 3%.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Самые популярные модели

Лидером среди импортируемых авто остается Ford Escape. Этот кроссовер выпускается с 2000 года в разных поколениях и давно закрепил статус универсального автомобиля для города и путешествий.

Среди электромобилей стабильно высок спрос на модели Tesla, в частности кроссовер Model Y.

ТОП-5 самых популярных автомобилей из США выглядит так:

Ford Escape - 423 ед.

Tesla Model Y - 279 ед.

Tesla Model 3 - 263 ед.

Nissan Rogue - 257 ед.

BMW X5 - 256 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, пополнивших украинский автопарк, составляет 6,5 лет.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !