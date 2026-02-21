Какие выплаты получают военнослужащие в случае беременности
В Украине военнослужащие, которые находятся в состоянии беременности, имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам после 30-й недели. Отпуск предоставляется с сохранением полного денежного довольствия и относится к выслуге лет.
Стандартный термин составляет:
- 70 календарных дней до родов;
- 56 календарных дней после родов.
При осложнениях во время беременности или родов, а также при рождении двух или более детей послеродовая часть отпуска увеличивается до 70 дней.
Как оформить отпуск
Для получения отпуска военнослужащая должна:
- подать рапорт командиру части;
- предоставить медицинские документы, подтверждающие срок беременности (справку женской консультации или заключение ВЛК);
- пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), подтверждающую состояние здоровья и срок беременности.
После этого командир издает приказ о предоставлении отпуска.
Финансовые гарантии
Во время отпуска по беременности и родам военнослужащая получает денежное довольствие в размере 100% своей должностной зарплаты (включая все надбавки и выслугу). Этот период полностью оплачивается государством и не влияет на дальнейшие выплаты.
Дополнительные права и защита
Законодательство предусматривает ряд гарантий для беременных военнослужащих:
- направление в командировку - исключительно по письменному согласию женщины;
- перевод на низшую должность или смена места службы из-за беременности - запрещен без согласия военнослужащей;
- привлечение к военным сборам - запрещено;
- выполнение работ, связанных с вредными условиями, запрещено.
Эти нормы закреплены в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и соответствующих приказах Минобороны.
Кому обращаться за разъяснениями
Если возникают трудности с оформлением отпуска или выплатами, военнослужащая может обратиться:
- к командиру части;
- в кадровое подразделение воинской части;
- в юридическую службу своего военного формирования;
- в региональный ТЦК и СП (если вопрос связан с учетом).
Беременность не является основанием для увольнения со службы, а наоборот, дает дополнительные социальные гарантии и защиту. Если права нарушаются, женщина имеет право обратиться в высшее командование или суд.
