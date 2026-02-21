Какие выплаты получают военнослужащие в случае беременности

В Украине военнослужащие, которые находятся в состоянии беременности, имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам после 30-й недели. Отпуск предоставляется с сохранением полного денежного довольствия и относится к выслуге лет.

Стандартный термин составляет:

70 календарных дней до родов;

56 календарных дней после родов.

При осложнениях во время беременности или родов, а также при рождении двух или более детей послеродовая часть отпуска увеличивается до 70 дней.

Как оформить отпуск

Для получения отпуска военнослужащая должна:

подать рапорт командиру части;

предоставить медицинские документы, подтверждающие срок беременности (справку женской консультации или заключение ВЛК);

пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), подтверждающую состояние здоровья и срок беременности.

После этого командир издает приказ о предоставлении отпуска.

Финансовые гарантии

Во время отпуска по беременности и родам военнослужащая получает денежное довольствие в размере 100% своей должностной зарплаты (включая все надбавки и выслугу). Этот период полностью оплачивается государством и не влияет на дальнейшие выплаты.

Дополнительные права и защита

Законодательство предусматривает ряд гарантий для беременных военнослужащих:

направление в командировку - исключительно по письменному согласию женщины;

перевод на низшую должность или смена места службы из-за беременности - запрещен без согласия военнослужащей;

привлечение к военным сборам - запрещено;

выполнение работ, связанных с вредными условиями, запрещено.

Эти нормы закреплены в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и соответствующих приказах Минобороны.

Кому обращаться за разъяснениями

Если возникают трудности с оформлением отпуска или выплатами, военнослужащая может обратиться:

к командиру части;

в кадровое подразделение воинской части;

в юридическую службу своего военного формирования;

в региональный ТЦК и СП (если вопрос связан с учетом).

Беременность не является основанием для увольнения со службы, а наоборот, дает дополнительные социальные гарантии и защиту. Если права нарушаются, женщина имеет право обратиться в высшее командование или суд.

