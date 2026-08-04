Кого из учителей могут мобилизовать в 2026 году: полный список

Педагогические работники в Украине не освобождаются автоматически от мобилизации. Закон предусматривает, что отдельные категории учителей могут получить отсрочку от призыва во время военного положения, однако для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Если таких оснований нет, педагоги могут мобилизовать на общих условиях. Об этом адвокаты рассказали Фактам ICTV.

При каких условиях учителя могут получить отсрочку

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют педагогические работники учреждений общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, если они работают по основному месту работы с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Как пояснила адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль, именно выполнение этих условий является одним из оснований для оформления отсрочки от мобилизации.

Кроме того, педагоги могут воспользоваться и другими основаниями, предусмотренными законодательством. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью или медицинскими противопоказаниями к военной службе, единственным опекунам детей, а также гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты Украины, или посмертно удостоены звания Героя Украины за события Революции Достоинства.

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Когда педагогов могут мобилизовать

Адвокат Мирослава Мостова напомнила, что вступившее в силу в 2025 году постановление Кабинета Министров №1558 уточнило порядок предоставления отсрочки отдельным категориям граждан. В частности, ее положения касаются и научно-педагогических работников, отвечающих установленным законом критериям.

В то же время Анна Даниэль отметила, что в случае отсутствия законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва педагогический работник может быть мобилизован, если в этом нуждаются Вооруженные силы Украины или другие военные формирования.

По словам юристки, при принятии таких решений обычно учитывают потребность в сохранении квалифицированных кадров в сфере образования, поэтому педагогов пытаются привлекать в военную службу только при необходимости.

Можно ли оформить отсрочку через "Резерв+"

Адвокат Елена Воронкова сообщила, что часть педагогических и научно-педагогических работников может оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

Для этого в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны быть актуальны сведения о месте работы, подтвержденная нагрузка не менее 0,75 ставки и наличие права на отсрочку. Кроме того, должность должна входить в определенный законодательством перечень, а учебное заведение или научное учреждение — быть государственной формы аттестации в соответствии с установленными требованиями.

Напомним, мы уже писали, сколько отсрочки сможет получить военный последемобилизации.

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