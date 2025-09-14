Комфорт по доступной цене: назван топ-10 лучших недорогих люксовых авто

Премиальные автомобили до сих пор остаются недостижимой мечтой для большинства. В то же время на рынке подержанных машин можно найти немало люксовых моделей по вполне доступной цене.

Эксперты издания What Car? составили рейтинг десяти лучших премиальных автомобилей с пробегом, которые доступны на британском вторичном рынке по цене до 10 000 фунтов стерлингов (примерно 13 550 долларов).

Лучшие подержанные роскошные автомобили по доступной цене:

BMW 5 Series Mercedes-Benz S-Class Jaguar XJ Mercedes-Benz E-Class Audi A6 Jaguar XF Audi Q7 BMW X5 Volkswagen Touareg Land Rover Range Rover

BMW 5 Series в кузовах F10 и F11, которые производились с 2010 по 2017 год, признан одним из лучших вариантов среди доступных премиальных автомобилей с пробегом. Эксперты отмечают, что эта модель сочетает в себе комфорт, динамику управления и богатое оснащение – особенно в версиях, превышающих базовую комплектацию.

BMW 5 Series отличается комфортной ходовой частью, точным управлением и экономичностью в обслуживании. Эксперты также отметили удобство мультимедийной системы.

В то же время в материале указано, что модель несколько уступает конкурентам в вопросе надежности. Впрочем, регулярное и качественное техническое обслуживание способно существенно уменьшить риски неисправностей.

