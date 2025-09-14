Комфорт по доступной цене: назван топ-10 лучших недорогих люксовых авто
Премиальные автомобили до сих пор остаются недостижимой мечтой для большинства. В то же время на рынке подержанных машин можно найти немало люксовых моделей по вполне доступной цене.
Эксперты издания What Car? составили рейтинг десяти лучших премиальных автомобилей с пробегом, которые доступны на британском вторичном рынке по цене до 10 000 фунтов стерлингов (примерно 13 550 долларов).
Лучшие подержанные роскошные автомобили по доступной цене:
- BMW 5 Series
- Mercedes-Benz S-Class
- Jaguar XJ
- Mercedes-Benz E-Class
- Audi A6
- Jaguar XF
- Audi Q7
- BMW X5
- Volkswagen Touareg
- Land Rover Range Rover
BMW 5 Series в кузовах F10 и F11, которые производились с 2010 по 2017 год, признан одним из лучших вариантов среди доступных премиальных автомобилей с пробегом. Эксперты отмечают, что эта модель сочетает в себе комфорт, динамику управления и богатое оснащение – особенно в версиях, превышающих базовую комплектацию.
BMW 5 Series отличается комфортной ходовой частью, точным управлением и экономичностью в обслуживании. Эксперты также отметили удобство мультимедийной системы.
В то же время в материале указано, что модель несколько уступает конкурентам в вопросе надежности. Впрочем, регулярное и качественное техническое обслуживание способно существенно уменьшить риски неисправностей.
