Которые уволиться из армии по семейным обстоятельствам

Существуют определенные нормы законодательства, предусматривающие возможность увольнения военнослужащих из службы по семейным обстоятельствам. В частности, основанием для увольнения может служить необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью.

Речь идет о случаях, когда военнослужащий вынужден постоянно ухаживать за супругой или мужем с инвалидностью I или II группы, а также о необходимости ухода за супругами с инвалидностью III группы, если она установлена по определенным законодательством причинам. Об этом пишет sud.ua.

В ТЦК обратили внимание, что, несмотря на то, что этот перечень оснований действует уже более года, на практике до сих пор возникают споры по поводу толкования понятий "постоянный уход" и "уход". Поэтому отдельные воинские части требуют от военнослужащих дополнительные обстоятельства или документы, не предусмотренные действующими нормами права.

Законодательство четко определяет, что "постоянный уход" означает регулярное и систематическое оказание помощи человеку, который по физическому или психическому состоянию не может самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности и нуждается в непрерывной поддержке и надзоре со стороны другого лица.

Факт нуждаемости в постоянном уходе должен подтверждаться соответствующими медицинскими документами. К ним относятся справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), решение экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ), а также заключение врачебно-консультативной комиссии по форме 080-4/о, которое с конца декабря 2025 оформляется по обновленному образцу.

Именно эти документы обязательны в случаях увольнения со службы, когда жене или мужу военнослужащего установлена I или II группа инвалидности. Таким образом, закон требует не только подтвердить сам факт инвалидности, но и доказать необходимость постоянного ухода.

В ТЦК подчеркнули, что при отсутствии указанных медицинских подтверждений одной только наличия I или II группы инвалидности у члена семьи недостаточно для увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил.

