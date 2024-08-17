'Козел отпущения': Авраменко назвал украинский аналог

В русском языке фраза "козел отпущения" используется в отношении человека, на который постоянно переводится ответственность за ошибки и провинность. Эта фраза происходит от библейского описания древнееврейского обряда возложения грехов народу на козла.

Священнослужитель возлагал руки на козла в знак того, что все грехи общины переходят на него. После этого козла изгоняли и после такого "отпущения" все участники обряда считались очищенными.

Языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал о значении фразеологизма и его правильном переводе на украинский язык.

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"Когда мы называем кого-то "козлом отпущения", то имеем в виду, что этого человека несправедливо обвиняют в чужих проступках", – объяснил языковед.

По его словам, это выражение имеет давнее библейское происхождение. В древнееврейской религии существовал обряд, во время которого первосвященник символически переводил грехи всего народа на живого козла, которого потом отпускали в пустыню.

"Именно отсюда и пошло это выражение", – отметил Авраменко. Языковед также добавил, что хотя оба высказывания - "козел відпущення" и "цап-відбувайло" - имеют одинаковое значение, он лично предпочитает второй вариант, считая его более колоритным и украинским.

Как правильно пишется "цап відбувайло"?

Что касается правописания этого фразеологизма, то слова "цап" и "відбувайло" пишутся не отдельно, а через дефис.

Склонение фразеологизма "цап-відбувайло":

Називний: цап-відбувайло (однина) та цапи-відбувайли (множина).

цап-відбувайло (однина) та цапи-відбувайли (множина). Родовий: цапа-відбувайла та цапів-відбувайлів.

цапа-відбувайла та цапів-відбувайлів. Давальний: цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам.

цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам. Знахідний: цапа-відбувайла, цапи-відбувайли, цапи-відбувайлів, цапів-відбувайли, цапів-відбувайлів.

цапа-відбувайла, цапи-відбувайли, цапи-відбувайлів, цапів-відбувайли, цапів-відбувайлів. Орудний: цапом-відбувайлом та цапами-відбувайлами.

цапом-відбувайлом та цапами-відбувайлами. Місцевий: цапі-відбувайлі, цапі-відбувайлові, цапі-відбувайлу, цапові-відбувайлі, цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлі, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та цапах-відбувайлах у множині.

цапі-відбувайлі, цапі-відбувайлові, цапі-відбувайлу, цапові-відбувайлі, цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлі, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та цапах-відбувайлах у множині. Кличний: цапе-відбувайле та цапи-відбувайли.

Напомним, ранее языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, как в украинском языке правильно желать удачи и заверил, что это слово – не калька из русского.

Еще раньше языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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