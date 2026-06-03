Кто имеет право на надбавку в 22% к пенсии

Жители отдельных регионов Украины могут получать повышенную пенсию благодаря специальной горной надбавке, которая компенсирует сложные условия проживания и климат. В некоторых случаях такая доплата увеличивает выплаты до 20%.

Об этом сообщает ПФУ. Надбавка не начисляется автоматически — для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление. Из-за низкой осведомленности часть граждан годами не получает доплату, на которую имеет право.

По данным Министерства социальной политики, право на повышение имеют проживающие или работающие в населенных пунктах со статусом горных. Основные условия таковы:

непрерывное проживание или работа в такой местности не менее 6 месяцев;

отсутствие уплаты ЕСВ в другом регионе;

пребывание за границей не более 60 дней в течение последних трех месяцев (за исключением уважительных причин).

Также оформить прибавку могут внутренне перемещенные лица, если они отвечают требованиям. В случае утраты права за нарушение условий выплату можно возобновить после устранения причин.

В список горных населенных пунктов, утвержденный правительственным постановлением №647, входят территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Как оформить повышение к пенсии

Для назначения надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить подтверждение статуса. Жители таких территорий могут получить специальное горное удостоверение в органах местного самоуправления.

Именно этот документ вместе с заявлением является основанием назначения доплаты. После представления документов Пенсионный фонд проверяет соответствие условиям, в частности, факт проживания в горной местности.

Если оснований отказа нет, размер пенсии увеличивается на 20%.

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Кто еще может получить надбавку

Горное удостоверение дает право не только на повышение пенсии. На 20% могут расти также отдельные виды социальных выплат и стипендий.

Следовательно, воспользоваться льготой могут не только пенсионеры, но студенты и другие граждане, проживающие в горных населенных пунктах.

Когда могут отказать

Надбавку не назначают тем, кто получает пенсию за пределами горной территории или не отвечает требованиям проживания или работы.

Также отказ могут получить лица, длительно находившиеся за границей без уважительных причин.Отдельно выплату могут не назначить или отменить, если установлено, что регистрация в горном населенном пункте формальная, а фактическое проживание там отсутствует.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы будут иметь право пенсионеры в июне 2026 года.

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